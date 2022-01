Attacchi informatici massicci in Ucraina: scontro tra USA e Russia

Un attacco informatico su larga scala ha recentemente colpito i siti istituzionali dell'Ucraina. Nonostante gli stessi non siano stati attualmente rivendicati, gli Stati Uniti hanno prontamente accusato la Russia di essere coinvolta in tale azione.

I principali siti colpiti sono quelli legati alcuni dei principali ministeri del paese, ovvero Esteri, Istruzione e Scienza e Politiche Agrarie. L'attacco, avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, ha causato non pochi problemi al governo ucraino.

Sui siti obiettivo dell'attacco è apparso un messaggio in tre diverse lingue (ucraino, russo e polacco) nel quale gli hacker affermano di avere tra le mani un gran numero di dati riguardo i cittadini ucraini e di avere intenzione di renderli pubblici.

Al di là delle reciproche accuse, appare chiaro come il 2022 sarà un'anno molto delicato sotto il punto di vista della sicurezza informatica. Nel loro piccolo, i comuni cittadini possono armarsi di prudenza e di un ottimo antivirus per cercare di rimanere coinvolti in azioni come quella appena descritta.

Un 2022 che si preannuncia preoccupante per la sicurezza online

