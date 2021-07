Attacchi ransomware: ultimatum di Biden a Putin

Biden e Putin avevano avviato un dialogo al meeting di Ginevra dello scorso mese. Ieri i due Presidenti hanno proseguito il discorso con una conversazione telefonica, durante la quale Biden ha chiesto a Putin di intervenire per mettere fine ai numerosi attacchi ransomware che hanno colpito aziende e infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Si tratta in pratica di una sorta di ultimatum.

Biden a Putin: blocca gli attacchi o facciamo noi

Aziende, agenzie governative e infrastrutture critiche statunitensi sono state bersaglio di vari attacchi informatici negli ultimi mesi. Ciò ha evidenziato le vulnerabilità dei sistemi di sicurezza e quindi la necessità di rafforzare le difese. L'intelligence USA ha attribuito gli attacchi a gruppi di cybercriminali russi, tra cui il famigerato REvil. In seguito al caso SolarWinds, Biden ha inserito alcune aziende russe nella blacklist, ma la situazione è peggiorata con i recenti attacchi ransomware contro Colonial Pipeline, JBS e Kaseya.

Al meeting di Ginevra, Biden aveva consegnato a Putin un elenco di 16 infrastrutture critiche da considerare “off-limits”. Gli Stati Uniti non tollereranno eventuali attacchi effettuati da cybercriminali russi. Anche se il Cremlino non è direttamente coinvolto, il governo statunitense crede che la Russia possa fare qualcosa per impedire gli attacchi che provengono dal suo territorio. I servizi di sicurezza russi hanno tutti i mezzi per identificare e bloccare questi cybercriminali.

Nel comunicato ufficiale viene sottolineato che gli Stati Uniti metteranno in atto tutte le azioni necessarie per difendere i cittadini e le infrastrutture critiche (oltre ad eventuali controffensive si prevedono sanzioni economiche).

Questo è invece il comunicato ufficiale del Cremlino: