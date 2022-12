Attacco contro banca italiana: rubate le password di home banking

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana ha lanciato l’allarme su una frode milionaria che riguarda una “nota banca italiana” e i suoi clienti.

La polizia ha denunciato 35 persone in tutta Italia, le quali gestivano una rete di cyber attacchi alle difese informatiche di questo istituto riuscendo a rubare dati e password dell’home banking a danno dei correntisti.

Furto di dati da banca italiana: cosa è successo e come difendersi

La Polizia, coordinata dal gruppo reati informatici della Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze, ha spiegato che le persone denunciate sono residenti in province diverse del territorio e si servivano di sofisticate metodologie di attacco con cui sottrarre le credenziali di home banking.

Il primo ad accorgersi che qualcosa non andasse per il verso giusto è stato un dipendente della banca, che aveva rivelato un “grave ammanco” dovuto all’intrusione nei sistemi informatici da parte di un falso operatore di assistenza tecnica che aveva convinto gli operatori “ufficiali” a farsi accreditare il suo PC con alcuni raggiri.

Il malintenzionato aveva subito disposto bonifici bancari per un milione di euro a favore dell’organizzazione: il tutto al culmine di una potente e organizzata campagna di smishing allo scopo di sottrarre le credenziali di home banking dei correntisti.

L’intervento della Polizia ha consentito di bloccare e recuperare subito 400 mila euro: sono state rinvenute inoltre carte postepay e Revolut, documentazioni bancarie e le chat tra i complici in cui venivano decise percentuali di spartizione e vari accordi operativi.

