Attacco hacker contro Sky Italia: attenti alle mail in arrivo!

Sky Italia in questi giorni sta avvertendo i suoi abbonati di avere subito un attacco informatico che ha compromesso la sicurezza di alcuni dati sensibili dei clienti. Secondo quanto riferito dal colosso delle pay-tv, l’attività illecita ha portato al furto di informazioni come nome e cognome di tutti coloro che risultano avere un abbonamento attivo con Sky. Cosa potrebbe succedere ora?

Sky Italia vittima di attacco informatico

Secondo quanto riportato anche dai colleghi di TV Digital Divide, Sky Italia ha segnalato il furto di nome, cognome, e-mail, indirizzo e codice cliente degli abbonati, mentre non sono stati toccati dati come password, numeri delle carte di credito e altri dati di pagamento. Nella mail inviata da Sky ai clienti si legge che il team sta aggiornando i sistemi di sicurezza per elevare ulteriormente il loro livello, proteggendo così i database da future, eventuali attività illecite.

In particolare, in aggiunta alle misure già presenti arrivano ulteriori metodi per ridurre il rischio tramite il potenziamento dei sistemi di rilevamento e blocco di intrusioni informatiche, nonché il rafforzamento dei processi commerciali e di supporto.

Nella mail Sky ci tiene anche a rendere noto che “è da sempre molto attenta ai suoi clienti e alla sicurezza del trattamento dei loro dati personali”, e che per maggiori informazioni è sufficiente recarsi sul sito ufficiale, su app MySky o al numero 170 per richiedere assistenza.

Il consiglio che normalmente viene dato al pubblico resta sempre lo stesso: cambiare la password del proprio Sky ID, anche se la società afferma che non risulta compromessa. Inoltre, bisogna prestare molta attenzione alle mail che arriveranno in futuro, in quanto i malintenzionati del caso potrebbero sfruttare i dati trapelati per attacchi phishing e tentativi di truffa.