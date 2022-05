Attacco ransomware: università chiude dopo 157 anni

I ransomware sono i malware più pericolosi in assoluto perché possono causare enormi danni economici alle vittime. Esattamente ciò che è successo al Lincoln College in Illinois. L’università, già colpita durante dal calo delle iscrizioni, ha subito il colpo di grazia da un attacco ransomware, quindi chiuderà definitivamente il 13 maggio, dopo 157 anni di attività.

Ransomware: un pericolo anche per le scuole

I cybercriminali scelgono i bersagli degli attacchi ransomware in base alle loro disponibilità finanziarie e quindi alla probabilità di ricevere il pagamento del riscatto. In alcuni casi però colpiscono anche ospedali e scuole, senza un vero motivo economico. Il Lincoln College è una delle 1.043 istituzioni scolastiche attaccate nel 2021. Ciò è avvenuto nel mese di dicembre, come spiegato nel comunicato ufficiale.

L’università privata, fondata nel 1865, ha dovuto sospendere le iscrizioni (già in calo a causa della pandemia COVID-19) e la raccolta dei finanziamenti, in quanto i cybercriminali hanno bloccato l’accesso ai sistemi informatici. Il ripristino completo è avvenuto a marzo, ma le risorse finanziarie non sono sufficienti per proseguire le attività. Il Lincoln College chiuderà definitivamente al termine del semestre, dopo aver superato diversi eventi drammatici, come la crisi economica del 1887, l’incendio del campus nel 1912, l’influenza spagnola del 1918, la Grande Depressione e la crisi finanziaria del 2008.

Il distretto scolastico pubblico di Baltimora ha subito un attacco ransomware alla fine del 2019. La spesa per il ripristino dei sistemi è arrivata a quasi 10 milioni di dollari, insostenibile anche per un’università privata. Non è noto come i cybercriminali hanno ottenuto l’accesso alla rete del Lincoln College. Sicuramente non sono state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie. Sul mercato esistono diversi prodotti business che offrono la massima protezione, come Bitdefender GravityZone.

