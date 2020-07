Twitter: letti i messaggi di 36 account colpiti

A una settimana esatta dall’attacco a Twitter che ha messo in ginocchio i sistemi di sicurezza del social permettendo di sottrarre oltre 120.000 dollari in Bitcoin ai suoi utenti, la piattaforma interviene fornendo un ulteriore aggiornamento su quanto accaduto. Per 36 dei 130 account compromessi è stato effettuato l’accesso ai Messaggi Diretti.

I responsabili dell’azione hanno dunque sbirciato nelle caselle delle vittime, inclusa quella di un politico olandese. L’azienda non ha fatto nome e cognome, ma da uno sguardo all’elenco di chi ha subito la violazione risulta essere Geert Wilders, fondatore e leader del Partito per la Libertà.

We believe that for up to 36 of the 130 targeted accounts, the attackers accessed the DM inbox, including 1 elected official in the Netherlands. To date, we have no indication that any other former or current elected official had their DMs accessed.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 22, 2020