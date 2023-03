Attento alla giungla: sfida Jumanji per un sabato sera DIVERSO (-25%)

Tu e i tuoi amici siete pronti a un giro nel gioco da tavola più pericoloso del mondo? Allora attenti alle trappole e urlante “Jumanji!” con questa Edizione in legno di Jumanji di Spin Master

Scappa da pericoli e pericoli cooperando con i tuoi amici in Jumaji

Se sei cresciuto negli anni 90 di sicuro saprai che “Nella giungla dovrai restare finché un 5 o un 8 non compare” come è successo al povero Robin Williams nel famosissimo film Jumanji. Adesso anche tu potrai insieme ai tuoi amici vivere questa emozionante avventura con il gioco da tavola Edizione in legno. Cooperate per vincere il gioco e uscire vivi da questa esperienza che vi rimanderà indietro negli anni grazie alla sua speciale versione.

Rispetto alla edizione in cartone o elettronica, questa è realizzata in vero legno in modo da regalarti un’esperienza di gioco più realistica che ti catapulterà nella nostalgia degli anni 90. Ricordati soltanto che questo gioco non è da iniziare se non lo si vuole terminare come ci ha insegnato il film. Quindi cercate di cooperare il più possibile finché uno di voi non arriva al centro della giungla e grida “Jumanji!” per vincere la partita.

Potrai giocare con un massimo di 4 amici cercando di risolvere enigmi e non perdere i gettoni vita. Naturalmente alla base del gioco c’è la cooperazione tra i giocatori, ma solo uno di voi potrà vincere. La confezione include oltre alla scatola in legno anche: 4 pedine a forma di rinoceronte come quelle dell’iconico film, gettoni vita, due tipi di dati diversi per un totale di 6, una clessidra e ben 100 carte enigma e sfide oltre all’iconico decodificatore a cupola verde al centro della scatola.

