Attenzione ai messaggi da +57: la nuova truffa telefonica su WhatsApp

Una nuova truffa telefonica con prefisso +57 si sta diffondendo tramite messaggi su WhatsApp. Se anche tu lo hai ricevuto o lo riceverai fai molta attenzione. Iniziare la conversazione può essere molto pericoloso e portare a compromettere i tuoi dati personali e le tue informazioni sensibili. Nei casi peggiori si arriva anche a perdere importanti somme di denaro.

Questo tipo di approccio è molto comune nelle truffe dove i cybercriminali sfruttano prefissi stranieri per contattare potenziali vittime. L’obiettivo è quello di instaurare conversazioni amichevoli per guadagnare la fiducia della vittima. Tutto inizia con questo messaggio: “Have you ever tried any extreme sports?“, che tradotto significa “hai mai provato qualche sport estremo?”.

La tecnica del messaggio generico è proprio un tentativo di iniziare una conversazione per poi passare a richieste più sospette. L’utilizzo di un numero con prefisso +57 dalla Colombia per realizzare questa truffa telefonica su WhatsApp serve per incuriosire le vittime che, ricevendo un messaggio, può sembrare sospetto, ma anche intrigante. Questo spinge le persone a interagire.

Inoltre, un numero con prefisso straniero, come la recente truffa WhatsApp del +27, è molto più difficile da rintracciare. Per le autorità sarà più complicato individuare la posizione reale del truffatore. In questo modo diventa più complesso svolgere le indagini e i truffatori riducono il rischio di essere scoperti.

Cosa fare se ricevi un messaggio da +57, la nuova truffa telefonica

Ora che puoi associare un messaggio ricevuto da un numero con prefisso +57 a una truffa telefonica su WhatsApp è molto più facile evitare di cadere nella trappola. Comunque è importante mettere in pratica alcuni consigli generali da applicare in queste circostanze o simili. Ecco cosa devi fare: