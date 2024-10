Truffa WhatsApp con prefisso +27: come riconoscerla e difendersi

I cybercriminali si inventano di tutto, cercando ogni metodo e strategia per rubare dati personali e denaro agli utenti connessi alla rete. In queste ore si sta diffondendo un’altra pericolosa truffa su WhatsApp, ma questa volta con prefisso +27 dal Sudafrica. Anche in questo caso i truffatori cercano di catturare l’attenzione della preda lanciando un’esca.

L’approccio del messaggio è tanto semplice quanto furbo: “Posso parlarti un attimo?“. In questo modo i criminali cercano di generare curiosità nel destinatario che si chiede chi sia quel contatto sconosciuto. Una volta iniziata la conversazione tramite chat sulla piattaforma di messaggistica istantanea inizia la frode.

Facendo leva su ciò che oggi è prezioso, questa truffa WhatsApp con prefisso sudafricano +27 offre un lavoro molto interessante e remunerativo alla preda. Una proposta di lavoro invidiabile, una fortuna insomma. Tuttavia, quando le cose sono troppo belle per essere vere abbiamo imparato a sentire la puzza di bruciato, come si usa dire.

Messaggio WhatsApp con prefisso +27: come funziona questa nuova truffa

Seguendo la scia di altre truffe come quella con prefisso +33, che non è andata certo in pensione, il messaggio truffa con prefisso +27 diffuso su WhatsApp cerca di spingere la vittima a cliccare su un link inviato dai truffatori. Questo è il fulcro della frode.

Infatti, la pagina web a cui rimanda questo link fraudolento è un form da compilare dove ogni singolo dato e informazione vengono rubati dai cybercriminali per continuare “in privato” la loro truffa. Infatti, una volta forniti tutti i dettagli per accedere ad account e account di pagamento, carte di credito o conti online, i criminali non si faranno più sentire.

Cosa devi fare per non cadere nella trappola del messaggio sudafricano

Probabilmente ti starai chiedendo come puoi evitare di cadere nella trappola della truffa con prefisso +27 diffusa su WhatsApp. Vediamo insieme alcune buone abitudini in grado di evitarti tristi conseguenze dovute a questi raggiri: