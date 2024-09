Arriva la truffa telefonica con prefisso +33: come proteggersi

In questi giorni in tutta Italia molti utenti sono colpiti dalla truffa telefonica soprannominata del prefisso +33. Il nome indica anche la modalità che i cybercriminali stanno utilizzando per truffare le vittime: una chiamata o un messaggio proveniente da una numerazione telefonica con prefisso estero +33 dalla Francia. Non è la prima a cui ci troviamo di fronte.

Infatti, recentemente vi avevamo segnalato la truffa con prefisso +31. La modalità di quella nuova è molto simile alla precedente. In pratica, l’utente viene contattato da una chiamata con prefisso +33 francese. Rispondendo alla telefonata una voce registrata detta un numero di telefono, quello del chiamante, da contattare su WhatsApp.

Il motivo può essere differente ogni volta. In alcuni casi si tratta di una proposta di lavoro alla quale rispondere. Altre volte si tratta di una proposta di investimento. In altri casi è una richiesta di attenzioni, una sorta di romance scam. Comunque, in ogni caso, l’obiettivo dei criminali è quello di ottenere dati personali e dettagli di pagamento per estorcere denaro alle vittime.

Questa truffa telefonica con prefisso +33 potrebbe anche contattarti tramite SMS o messaggio WhatsApp.

Come difendersi dalla nuova truffa telefonica con prefisso +33

Sono sempre di più gli utenti che cadono nella trappola dei cybercriminali, soprattutto quando si tratta di telefonate. Ecco perché è importantissimo riconoscere la truffa telefonica con prefisso +33 ed evitarla come la peste. A meno che tu non abbia un parente che vive in Francia e di cui non conosci il numero di telefono, ecco alcuni suggerimenti pratici per proteggerti da questa minaccia: