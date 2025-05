Ti serve una VPN con indirizzo IP italiano? Scegli ExpressVPN

Se stai cercando una VPN che ti permetta di navigare con un indirizzo IP italiano, puoi dare un’occhiata a quella di ExpressVPN. Questo può tornarti utile non solo se ti trovi all’estero, ma anche dal nostro paese, per navigare in modo anonimo e sicuro, senza incontrare blocchi geografici e mantenendo la tua reale provenienza nascosta agli occhi indiscreti di chi si occupa di tracciare le attività online con finalità di profilazione e di marketing. Oggi il servizio è in forte sconto.

ExpressVPN: perché approfittare della promozione

La Virtual Private Network è certificata e affidabile, la soluzione perfetta per la tutela della privacy. Il suo impiego non comporta alcun rallentamento in termini di velocità, risultando dunque ideale anche nel quotidiano per il lavoro, lo streaming e il gaming. Inoltre, è possibile utilizzarla su 8 dispositivi in contemporanea a scelta tra smartphone, tablet, computer e molto altro ancora. Scopri tutti gli altri dettagli a propositi delle caratteristiche e delle funzionalità incluse sul sito ufficiale.

I server di ExpressVPN sono distribuiti in 105 paesi nel mondo. Per quanto riguarda l’Italia, si trovano nelle città di Milano, Napoli e Cosenza: scegli quella più vicina a te o più adatta alle tue esigenze. Nell’elenco completo ci sono anche quelli situati in America, negli altri stati europei, nell’area dell’Asia-Pacifico, in Medio Oriente e in Africa. Ne cerchi uno in Giappone? C’è. Negli Stati Uniti? C’è. In Australia? C’è. Nel Regno Unito? C’è. Basta un attimo e sei connesso.

La promozione in corso ti permette di ottenere uno sconto del 61% e ben 4 mesi gratis se attivi l’abbonamento biennale. In questo modo, potrai accedere senza limitazioni alla VPN dall’Italia e dall’estero, navigando in modo sicuro e anonimo, fino all’estate 2027. Davvero niente male.