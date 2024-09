Arriva in Italia la truffa con prefisso +31: cosa nasconde e come difendersi

La temibile e pericolosa truffa della chiamata con prefisso +31 è arrivata anche in Italia. Diversi utenti stanno segnalando telefonate con prefisso dei Paesi Bassi. Identica a quella con prefisso del Portogallo, ha come obiettivo quello di rubare informazioni personali del destinatario per spingerlo a continuare la conversazione su WhatsApp dove avviene il vero e proprio raggiro.

In pratica, quando l’utente risponde a questa chiamata si trova ad ascoltare una voce registrata. Durante la registrazione l’utente viene invitato a salvare un numero telefonico nella sua rubrica per ottenere dei vantaggi, spesso economici o di lavoro, continuando su WhatsApp. Una mossa decisamente pericolosa se effettuata. A rischio ci sono le proprie informazioni personali e i dettagli di pagamento.

Ad esempio, in alcuni casi alla vittima sono state chieste le credenziali bancarie per poter attivare la collaborazione. In altri casi, la richiesta è cominciata con la richiesta dell’invio di un curriculum vitae. In sostanza, la truffa con prefisso +31 mira a ottenere prima di tutto il numero di telefono della vittima. Un ottimo inizio per aggirare eventuali verifiche a due fattori attivate per app bancarie e altro.

Come difenderti dalla truffa con prefisso +31

Adesso che abbiamo individuato la truffa della chiamata con prefisso +31, entrando nei particolari di questo raggiro per riconoscerlo immediatamente, vediamo adesso come puoi difenderti se ne diventi il bersaglio. Questi consigli valgono per qualsiasi altra truffa come, ad esempio, la recente truffa del messaggio su WhatsApp. Ecco alcuni comportamenti da assumere in casi simili: