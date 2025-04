Vuoi eliminare le tue tracce dal web? C'è Incogni, che ora costa il 50% in meno

I propri dati personali sul web sono ovunque e possono disporne più persone di quanto tu possa pensare, anche senza il tuo consenso. Tra questi purtroppo ci sono anche malintenzionati o agenzie che rivendono le tue informazioni ad aziende di telemarketing. Questa è la catena che poi porta alle continue chiamate dei call center o peggio ancora a vere e proprie truffe.

Per risolvere questo problema e cancellare ogni tua traccia dal web c’è Incogni. Si tratta di uno strumento che permette di eleiminare le proprie informazioni diffuse online, dai dati anagrafici al proprio numero di telefono o email. Questo è il momento migliore per averlo, dal momento che i piani annuali sono tutti in sconto del 50%.

Con Incogni basta attivare l’abbonamento, poi si occupa di tutto lui

La cosa straordinaria di questo tool è che basta attivare l’abbonamento, fornire tutte le autorizzazioni del caso e poi… nient’altro, si occuperà di tutto lui. Una volta completata la fase di configurazione, l’utente non dovrà fare altro: sarà Incogni a contattare direttamente i “data broker”, cioè le aziende che controllano e gestiscono i dati online degli utenti, per poi rivenderli ad aziende terze senza alcun consenso.

Ed è sempre Incogni a richiedere l’immediata cancellazione per conto dell’utente. Cosa che può non avvenire in maniera istantanea: ci sono agenzie che fanno resistenza. Ma proprio per i soggetti più ostici, Incogni invierà più richieste, fino a quando effettivamente verranno cancellati i dati. Nella piattaforma messa a disposizione dallo strumento in questione potrai avere sempre una panoramica delle richieste effettuate e che sono ancora in attesa di una risposta (così come di quelle andate a buon fine).

Insomma, un servizio del genere è veramente una manna dal cielo: basta chiamate del telemarketing, stop alle email truffa. E tutto questo a partire da 7,29€ al mese, grazie allo sconto del 50% ora presente sul sito di Incogni. Da menzionare infine la garanzia di rimborso di 30 giorni, per chi non fosse soddisfatto del servizio.