WhatsApp: se ricevi questo messaggio sei in serio pericolo

Purtroppo oggigiorno non ci è concesso di abbassare la guardia se viviamo con un dispositivo connesso online. Infatti, potremmo diventare in qualsiasi momento facili prede di cybercriminali esperti e senza scrupoli in grado di rubare i nostri dati personali, dettagli di pagamento e risparmi. Fai particolare attenzione in questi giorni se ricevi un messaggio su WhatsApp con proposta di lavoro perché sei in pericolo.

Si tratta di un messaggio che viene inviato a random sulle chat della diffusissima app di messaggistica istantanea. I criminali, in possesso di svariati numeri di telefono, tentano la sorte sperando di “beccare” qualche contatto che sta realmente cercando lavoro. Immaginandosi un’opportunità incredibile, il destinatario della proposta finisce nelle mani dei cybercriminali. Ecco il testo ufficiale del messaggio incriminato:

Salve, sono del dipartimento delle risorse umane. Abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Siamo felici di invitarvi a lavorare insieme.

WhatsApp e il messaggio che ti mette in pericolo: come difenderti

Questa non è la prima truffa online diffusa tramite messaggio con WhatsApp che mette in pericolo l’utente che la riceve. Da una parte non è una buona notizia perché capiamo bene che non possiamo mai sentirci completamente al sicuro quando siamo connessi con il nostro smartphone. Dall’altra parte però è anche una buona notizia perché ciò ha permesso di affinare alcuni buoni comportamenti per non cadere in questa trappola:

evita di rispondere subito a messaggi inviati da sconosciuti, soprattutto se – come in questo caso – propongono offerte di lavoro o guadagni facili; evita di cliccare su link inviati tramite WhatsApp da contatti che non conosci, spesso si tratta di attacchi phishing volti a rubare dati sensibili e denaro; assicurati di aver attivato le impostazioni giuste su WhatsApp per proteggerti dalle truffe; blocca il contatto e segnalalo come spam.

In conclusione, contro questo messaggio WhatsApp che ti mette in serio pericolo occorre agire con buon senso. Applicando questi tre consigli metti in sicurezza la tua identità digitale e i tuoi risparmi.