Troppe truffe su WhatsApp: ecco le impostazioni per evitarle

WhatsApp è diventato uno dei mezzi più sfruttati dai cybercriminali per diffondere pericolose truffe online. Il fatto che questa app di messaggistica istantanea sia molto sfruttata dagli utenti la rende un veicolo ancora più pericoloso. Probabilmente se sei caduto vittima di una di queste truffe starai pensando al famoso detto: “A mali estremi, estremi rimedi”.

Non è necessario migrare da questa ad altre app, anche perché le concorrenti non è che siano messe così meglio da questo punto di vista. Invece, è importantissimo imparare ad applicare alcune impostazioni direttamente dall’app per evitarle o comunque ridurne il numero ed evitare così di finire nella loro trappola. A questo si aggiunge anche un comportamento consapevole.

In pratica, se ti arriva un messaggio da un contatto sconosciuto è importantissimo non rispondere e non cliccare mai su link inclusi nel testo. Lo stesso quando sembrano proposte così belle da non essere vere. Le strategie di questi criminali variano. Ultimamente diversi utenti hanno segnalato un messaggio su WhatsApp proveniente dall’India. Vediamo ora quali impostazioni selezionare per proteggersi.

WhatsApp: quali impostazioni selezionare per difendersi dalle truffe

WhatsApp è un’app di messaggistica particolarmente diffusa proprio per la sua comodità di interazione e il fatto che permette di inviare messaggi gratuitamente tramite rete dati, di conseguenza i cybercriminali l’hanno presa di mira per diffondere le loro truffe online. Esistono però delle impostazioni da selezionare per evitare di cadere nella loro trappola. Vediamole insieme: