Cosa fare se su WhatsApp ti arriva un messaggio dall'India

Un nostro lettore ci ha segnalato una particolare truffa che sta correndo su WhatsApp proprio in questi giorni. Si tratta di un messaggio il cui mittente sembra essere un contatto dall’India. Cosa devi fare se ti arriva questo o un messaggio simile? Ovviamente è bene non rispondere. Dall’altra parte si nascondono sicuramente cybercriminali con obiettivi tutt’altro che nobili.

In alcuni casi si tratta di truffe romantiche, ma potrebbero anche rivelarsi estorsioni sessuali o proposte di investimento pericolose. Il primo messaggio è solo un’esca che permette al criminale di avere e continuare a chiedere informazioni necessarie a capire come proseguire con la truffa. Quindi la prima cosa da fare è quella eliminare la chat bloccando il contatto. Ma questa non è l’unica cosa da fare.

Infatti, se ricevi un messaggio di questo tipo è perché i cybercriminali hanno in possesso il tuo numero di cellulare. Un’informazione molto sensibile che probabilmente è trapelata in una fuga di dati o perché in passato sei stato vittima di un attacco di phishing o smishing. Oppure, molto più semplicemente, hai reso pubblico il tuo numero di telefono in uno dei tuoi social network.

Come difenderti dal messaggio WhatsApp che arriva dall’India

Il messaggio WhatsApp che arriva dall’India si inserisce all’interno di una serie di truffe con molteplici obiettivi. Sono delle esche che i cybercriminali usano per realizzare raggiri su misura che hanno come fine il furto di denaro. Ecco perché un ottimo strumento di difesa è quello di non rispondere mai a messaggi di questo tipo.

Ovviamente, se ti arriva un messaggio di questo tipo è perché i cybercriminali hanno il tuo numero di telefono. Se questi attacchi diventano frequenti potresti pensare di cambiarlo disattivandolo. Si tratta di una risoluzione estrema, ma a mali estremi ci sono estremi rimedi. Pensa anche a dotarti di una protezione sui tuoi dispositivi.

Attiva anche un filtro anti-spam sul tuo smartphone. Ce ne sono diversi molto validi e gratuiti. Se hai un telefono Android è incluso all’interno delle impostazioni del dialer proprietario. Esistono anche servizi in grado di cancellare tutti i tuoi dati online intervenendo per te facendoti riappropriare della tua privacy online.