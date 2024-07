Truffe Romantiche: la Polizia mette in allerta gli internauti

La Polizia Postale sta allertando tutti gli utenti del web contro le pericolose truffe romantiche. Sempre più frequenti e mai passate di moda, mietono parecchie vittime e i ricavi dei truffatori raggiungono somme importanti. Perché la situazione può essere pericolosa? Lo hanno spiegato gli agenti in un comunicato stampa:

Si tratta di uno dei raggiri più dolorosi di cui si può cader vittima in quanto, colpendo la sfera dei sentimenti, ferisce il desiderio di felicità, lasciando l’amaro in bocca per essere stati manipolati nel peggiore dei modi, creando un danno psico-fisico oltre a quello economico. L’età delle vittime circuite dai falsi corteggiatori sui social si aggira intorno ai 50 anni e a rimanerne coinvolte spesso sono donne di estrazione sociale eterogenea. La realtà dei casi rivela infatti che la maggioranza delle vittime non è più giovanissima e che, magari dopo una relazione sentimentale finita male e con figli che vivono autonomamente, si diventa facile preda chattando davanti al computer o su uno smartphone.

Solitamente la vittima viene contattata da un falso profilo che cerca, tramite messaggistica, di instaurare un rapporto di fiducia e confidenza. Molto spesso dietro questi profili ci sono cybercriminali che si fingono donne, soprattutto straniere. In questo modo riescono a estorcere più denaro possibile con la scusa di acquistare un viaggio per raggiungere la potenziale vittima.

Truffe Romantiche: chi sono gli utenti più colpiti

Differentemente da quanto si possa pensare, non sono gli uomini a essere i più colpiti dalle truffe romantiche. Invece, sono le donne a essere prese di mira da romantic scam. Dal comunicato della Polizia Postale si legge come i cybercriminali sfruttano al massimo ogni possibilità per raggiungere il loro obiettivo:

In generale i criminali contattano la vittima sui social, inviando una richiesta di amicizia e utilizzando immagini di uomini molto avvenenti che si presentano spesso come imprenditori o militari in servizio in Paesi territori di guerra, o comunque con posizioni lavorative di alto livello, e che fanno credere alla vittima di essere single, vedovi o separati.

Come puoi difenderti da questi raggiri? Prima di tutto puoi verificare su un motore di ricerca il nome e le immagini del profilo della persona che ti ha contattato e cerca le tue attenzioni. Potresti trovare delle segnalazioni da parte di altri utenti truffati. Inoltre, è necessario diffidare di chi invia messaggi usando un italiano con errori di grammatica. Non cedere a richieste costanti di denaro.