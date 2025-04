Norton è antivirus e protezione della privacy tutto in uno, in sconto del 70%

Non sono tanti i software di cybersecurity di qualità che sanno sia proteggere dalle minacce informatiche che garantire protezione della privacy online. Norton 360 Advanced fa parte di questa ristretta cerchia. Già, perché oltre a mettere a disposizione un potente e aggiornato antivirus, nel pacchetto c’è anche una VPN in grado di criptare il traffico e nascondere la navigazione dell’utente.

Questo piano ora è in offerta: grazie allo sconto del 70% puoi averlo al prezzo di 3,33€ al mese. Davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire, ma prima di sottoscrivere un abbonamento è giusto sapere tutti i vantaggi di Norton. Andiamo ad analizzarli.

Quali sono i servizi presenti nel pacchetto Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced protegge innanzitutto contro virus, malware, ransomware e hacker. Grazie a questo tool, non dovrai preoccuparti di questi pericoli, visto che oltretutto è sempre aggiornato con le tecnologie più recenti. Poi c’è la VPN, che permette di connettersi a Internet in maniera completamente privata e al tempo stesso di sbloccare i contenuti geograficamente limitati.

A questi due elementi cardini, Norton aggiunge altre funzionalità extra molto importanti. Una di queste è il password manager, che consente di generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online. Da menzionare inoltre la protezione minori, che protegge i più piccoli dalle insidie del web e dell’utilizzo dei dispositivi tecnologici, così come il dark web monitoring, che ti avvisa se i tuoi dati sono finiti nel dark web.

Completano il pacchetto i 200 GB di backup del PC nel cloud, per non perdere mai i tuoi file importanti, e alcune novità recentemente implementate, ovvero l’assistenza per il ripristino dell’identità e in caso di furto del portafoglio e il social media monitoring.

Tutto questo, va ricordato, al prezzo di 3,33€ al mese per il primo anno grazie allo sconto del 70%. Norton 360 Advanced può essere usato per 10 dispositivi PC, Mac, tablet o smartphone. Vai sul sito di Norton per attivarlo.