Attenzione alla truffa del Mi Piace: l'allarme della Polizia Postale

Le Forze dell’Ordine e gli esperti di sicurezza informatica hanno registrato un boom della truffa del Mi Piace. Si tratta di un dato preoccupante perché questo raggiro utilizza come esca alti guadagni in cambio di like. Tuttavia, accettando questo lavoro ben presto la vittima si troverà senza denaro, perdendone del suo.

Proprio per questo la Polizia Postale ha lanciato l’allarme: “Attenzione alla truffa del ‘mi piace’. I cybercriminali aggiungono le potenziali vittime a gruppi Telegram e propongono facili guadagni con il solo compito di mettere ‘mi piace’ a video su piattaforme online come YouTube, Instagram e TikTok“.

La Polizia Postale ha poi spiegato come si sviluppa questa truffa: “Successivamente, se si seguono le indicazioni, i malfattori inviano piccole somme di denaro per acquisire la fiducia degli utenti e poi completano la truffa esortandoli a effettuare investimenti con la promessa di guadagni ancora più elevati o richiedendo soldi come commissione per poter sbloccare i guadagni maturati“.

Come difendersi dalla Truffa del Mi Piace

La Polizia Postale ha pubblicato alcuni consigli che permettono ad ogni utente di riconoscere e difendersi dalla truffa del Mi Piace o simili: “Poni particolare attenzione alle offerte di lavoro per le quali non hai fatto specifica richiesta o che vengono diffuse sui vari social network e diffida di chi promette facili guadagni e successivamente richiede l’invio di denaro“.

Inoltre, è importantissimo selezionare le giuste impostazioni all’interno delle app di messaggistica istantanea. Nello specifico, alla voce “Chi può aggiungermi ai gruppi” è consigliato selezionare “I miei contatti”. Su WhatsApp è anche possibile bloccare i messaggi di account sconosciuti quando superano un numero elevato.

Infine, è necessario accedere alle più recenti informazioni in merito a raggiri e truffe online. Come in questo caso, sapere che la Polizia Postale ha lanciato l’allarme circa la truffa del Mi Piace permette all’utente di stare in allerta e non rispondere a messaggi da parte di sconosciuti.