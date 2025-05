Attenzione alle truffe telematiche: l'email di INPS

Nei giorni scorsi abbiamo scritto su queste pagine della campagna di informazione messa in atto da INPS per avvisare delle frodi e dei raggiri che sfruttano il nome dell’Istituto. Tra i metodi utilizzati c’è anche l’invio di email dal titolo Attenzione alle truffe telematiche e proveniente dall’indirizzo noreply@inps.it. Non include alcun link né richiede di eseguire azioni. Si apre così.

Gentile utente, ti informiamo che stanno aumentando le truffe online che usano il nome dell’INPS per rubare dati personali e finanziari. Queste truffe avvengono principalmente attraverso SMS o email false (chiamate phishing o smishing), che sembrano inviate dall’INPS. Questi messaggi invitano a cliccare su link non ufficiali per verificare, confermare o integrare i propri dati per continuare a percepire prestazioni INPS, ottenere presunti rimborsi o altre motivazioni simili.

L’email di INPS contro le truffe

Il messaggio è chiaro: Non farlo! È una trappola per rubare le tue informazioni personali . In gioco c’è la sicurezza dei dati personali, che nelle mani sbagliate potrebbero essere utilizzate dai criminali per i reati più disparati.

Richiedere prestiti a tuo nome;

aprire conti correnti fraudolenti;

dirottare i pagamenti delle tue prestazioni;

attivare, a tua insaputa, credenziali SPID a tuo nome;

accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione fingendo di essere te.

L’invito è dunque a far attenzione a qualsiasi SMS o email solo all’apparenza inviato dall’Istituto e che invita a eseguire azioni come l’apertura di un link o l’invio di una risposta contenente informazioni. Ecco altre cose utili da sapere.

L’INPS non invia mai email o SMS con link per confermare dati o ricevere rimborsi ma invitiamo sempre gli utenti ad accedere sempre e solo al sito istituzionale www.inps.it;

le uniche email con link che INPS invia sono quelle per le indagini sulla soddisfazione degli utenti, ma non ti chiederanno mai dati bancari o documenti;

l’unico sito ufficiale dell’INPS è www.inps.it, controlla sempre che l’indirizzo del sito che stai visitando termini con inps.it, perché possono venire creati domini con denominazioni simili e ingannevoli (ad esempio insp, ipns, inpis e simili);

se hai dubbi, consulta il vademecum antitruffe sul sito INPS, dove trovi esempi di messaggi falsi e consigli su come difenderti.

Il messaggio si conclude con l’invito a segnalare subito eventuali comunicazioni sospette e con i seguenti dettagli.