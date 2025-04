INPS mette in guardia: altri SMS truffa

INPS, l’Ente di Previdenza Sociale, sta avvisando tutti i contribuenti in merito a pericolosi SMS truffa che stanno circolando in questi giorni. Grazie alla tecnologia di spoofing, i cybercriminali riescono a clonare il numero ufficiale dell’ente e così confondere i destinatari che, al contrario di quanto è in realtà, pensano di aver ricevuto una comunicazione ufficiale.

Per chiarire la situazione e proteggere tutti gli utenti, INPS, in un comunicato ufficiale, ha spiegato: “Al fine di garantire la sicurezza dei dati personali dei cittadini e la prevenzione di tentativi di phishing e frodi informatiche, informa che le notifiche ufficiali dell’Istituto inviate tramite SMS, relative agli esiti di lavorazione delle pratiche o ai pagamenti, non contengono mai link cliccabili“.

Per altro, al fine di evitare che i contribuenti finiscano nella trappola degli SMS truffa, INPS ha anche chiarito che “gli SMS inviati hanno esclusivamente una funzione informativa, per segnalare la presenza di nuove comunicazioni disponibili per la consultazione. Questi messaggi non contengono mai alcun collegamento ipertestuale attivo“.

Come evitare i falsi SMS truffa che sembrano inviati da INPS

Nel comunicato stampa diffuso da INPS, per contrastare la diffusione dei falsi SMS truffa, l’Ente di Previdenza Sociale ha aggiunto anche alcuni consigli pratici.

Usa solo l’area riservata MyINPS per accedere ai dettagli riguardanti le tue pratiche e i tuoi pagamenti con INSP.

per accedere ai dettagli riguardanti le tue pratiche e i tuoi pagamenti con INSP. L’autenticazione con MyINPS avviene solo tramite SPID o CIE.

Questo vademecum permette a tutti di evitare di cadere nella loro trappola ed evitando quindi di fornire un assist ai criminali per il furto di identità e di denaro.

Contro questa truffa pericolosa, “l’INPS raccomanda di diffidare da qualsiasi SMS che contenga link cliccabili e che si presenti come proveniente dall’Istituto, invitando sempre ad accedere alla propria area riservata tramite SPID o CIE per una consultazione sicura“.