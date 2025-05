INPS mette in guardia gli utenti contro nuove truffe phishing

L’istituto nazionale della previdenza sociale INPS ha avviato un’importante campagna contro le nuove truffe phishing per mettere in guarda gli utenti da queste nuove minacce. Si tratta di un provvedimento attento e generoso nei confronti degli utenti che potrebbero trovarsi sempre più facilmente vittime di raggiri ben congegnati che si fingono comunicazioni ufficiali dell’istituto.

INPS sta sfruttando il mezzo email, i suoi profili social e i QR Code per riaffermare “il proprio impegno nella tutela degli utenti e nella protezione dei dati personali, sottolineando l’importanza della legalità digitale per un’amministrazione pubblica affidabile e trasparente“.

Nello specifico, INPS, per mettere in guardia gli utenti dalle nuove truffe, “ha lanciato una campagna di invio massivo di email per proteggere gli utenti dai crescenti tentativi di phishing e smishing che sfruttano il logo e il nome dell’Istituto“.

INPS e l’impegno anti truffe phishing

INPS si sta impegnando molto per fornire tutto il materiale necessario affinché gli utenti non cadano vittima delle peggiori truffe phishing del secolo. Infatti, nel suo comunicato stampa si legge: “Questi messaggi informativi, inviati a tutti gli utenti con un indirizzo email registrato, fanno parte di un’iniziativa nazionale di sensibilizzazione contro le truffe digitali“.

L’istituto ha anche fatto sapere che nei prossimi giorni continuerà il processo di invio per raggiungere più utenti possibili. Inoltre, all’interno delle sedi territoriali, i contribuenti potranno scansionare QR Code da manifesti che rimandano al Vademecum antitruffe del Portale INPS.

“Un avviso è stato diffuso anche tramite l’app INPS Mobile e le campagne di sensibilizzazione proseguono sui social ufficiali dell’Istituto, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza digitale e fornire strumenti di protezione agli utenti“, ha specificato l’istituto sul suo comunicato ufficiale.

Consigli utili

Nel caso fossi raggiunto da una comunicazione INPS fai attenzione, potrebbe trattarsi di una delle tante truffe phishing o smishing in circolazione. Il consiglio è quello di “non cliccare su collegamenti sospetti, non scaricare allegati anomali e verificare sempre il mittente“.

Inoltre, “gli utenti possono consultare il vademecum sul sito INPS, contattare il Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164 164 da cellulare) o consultare i profili social ufficiali“.