I QR Code sono una minaccia sempre più forte

Una delle minacce sempre più forti e pericolose per la sicurezza digitale sono i QR Code. Se qualcuno pensa sia banale parlarne ancora non ha dato un’occhiata a un recente sondaggio condotto dalla società di cybersecurity NordVPN. L’Italia risulta tra i Paesi più attivi nell’uso di questa tecnologia.

Infatti, nel nostro paese il 48% degli italiani scansiona codici QR ogni settimana. Solamente il 13% non li utilizza mai, registrando il tasso più basso tra i quattro paesi analizzati dalla società. Insomma, si tratta di una pratica molto più diffusa di quanto alcuni possano erroneamente pensare.

Marijus Briedis, Chief Technology Officer (CTO) di NordVPN ha spiegato: “I QR Code sono diventati la scorciatoia digitale per eccellenza in Italia. Che si tratti di check-in agli eventi, di consultare il menu al ristorante o di effettuare pagamenti online, gli italiani stanno adottando questa tecnologia a un ritmo più rapido rispetto ad altri Paesi europei. Tuttavia, questa rapida adozione richiede anche maggiore consapevolezza e responsabilità sul fronte della sicurezza“.

I rischi nascosti dentro un QR Code

Purtroppo questi dati sono conosciuti molto bene dai cybercriminali esperti che sfruttano i QR Code per diffondere truffe e minacce. “I codici QR malevoli si camuffano per reindirizzare gli utenti verso siti web di phishing o per scaricare software dannosi. Poiché la scansione di un codice aggira il normale livello di controllo che esercitiamo sui link o sulle app, gli utenti sono più vulnerabili agli attacchi“, ha aggiunto Briedis.

Quindi risulta particolarmente difficile accorgersi di essere di fronte a una minaccia informatica. “A differenza dei link visibili, i codici QR non mostrano la loro destinazione prima della scansione. Questo li rende uno strumento particolarmente efficace per le truffe“, hanno spiegato gli esperti di Panda Security, altro leader nella sicurezza informatica.

Raccomandazioni per evitare codici QR fraudolenti

Per evitare di incappare in QR Code fraudolenti gli esperti consigliano di scansionare codici che provengono solo da fonti sicure. Inoltre, è importantissimo evitare di inserire dati e informazioni sensibili dopo la scansione per evitare un eventuale furto di identità.

È anche consigliato utilizzare lettori QR Code dotati di funzioni di sicurezza integrate e mantenere aggiornati i propri dispositivi.