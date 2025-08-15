Attenzione alle truffe a tema Ferragosto: strage di carte di credito

Ferragosto è il periodo preferito dai cybercriminali per realizzare le loro truffe. Gli esperti di sicurezza informatica hanno lanciato l’allarme. Le previsioni non sono di certo rassicuranti. Da oggi e nei prossimi giorni è prevista una strage di carte di credito e dati personali a causa delle trappole che verranno disseminate dai criminali del web.

Sfruttando false offerte last minute, prodotti costosi a prezzi da sogno in occasione del Ferragosto e abbonamenti gratuiti riescono a rubare l’identità delle vittime e il loro denaro. Basta solo poter accedere a un vantaggio che ha dell’incredibile per farsi convincere che sia normale fornire anche i codici della propria carta di credito.

Le truffe durante il Ferragosto sono ormai una certezza. Purtroppo però molti utenti non lo hanno capito e, complice l’estate e le vacanze, abbassano il livello di attenzione finendo così nella trappola dei cybercriminali troppo facilmente. Ricordare alcuni consigli e buone abitudini ti permetteranno di evitare tristi conseguenze e riconoscere i pericoli.

Come riconoscere le truffe di Ferragosto e salvare la carta di credito

Salvare la tua carta di credito non richiede capacità particolari o esperienza di cybersecurity. Al contrario, basta mettere in pratica alcuni consigli e buone pratiche che permettono di riconoscere ed evitare le pericolose truffe di Ferragosto che da oggi e per le prossime settimane potrebbero metterti in difficoltà.