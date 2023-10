Attiva Aruba Fibra e avrai il 70% di sconto su Aruba Drive

Stai cercando una fibra veloce, stabile e conveniente che ti consenta di lavorare in smart working, giocare online o guardare film in streaming senza interruzioni? Se questo è il tuo caso, la soluzione più adatta a te si chiama Aruba Fibra. Questo servizio offre fibra ottica FTTH (al 100%), con copertura anche nelle aree bianche. Ciò significa che la connessione più potente arriva anche nei piccoli comuni. La velocità massima in download è 2,5 Gpbs, mentre in upload può raggiungere fino a 1 Gbps. Fino al 30 dicembre 2023 è inoltre prevista un’offerta veramente unica. Attivando la fibra potrai anche ottenere il 70% di sconto su Aruba Drive (solitamente 50 euro all’anno), piattaforma che ti consente di archiviare i tuoi file in modo illimitato.

Scopri i piani personalizzati e i servizi aggiuntivi di Aruba Fibra

Aruba offre due tipi di offerta. La prima è Fibra Aruba All-in, che include anche il router e chiamate nazionali illimitate. Non è previsto alcun costo di attivazione, verrà fornito un indirizzo IPv6 statico, avrai assistenza e chat H24 e potrai disdire quando vuoi, pagando solo 20 euro. Un altro servizio interessante è Stop&Go! Questo ti permette di mettere in pausa la fibra quando non la utilizzi (massimo 30 giorni all’anno). Il servizio è in offerta al prezzo di 19,89 euro al mese per 6 mesi, poi tornerà a 29,90 euro. La seconda promozione è Fibra Aruba, disponibile a 22,47 € al mese per 2 anni (poi passerà a 26,47 euro al mese). Questa offre alcuni servizi aggiuntivi, pagando un piccolo surplus, come il router WiFi a noleggio (2,20 euro al mese) oppure le chiamate nazionali illimitate a 4 euro al mese.

La durata del contratto è di 12 mesi, ma la società ti rimborsa l’intero importo se disdici il tutto entro 30 giorni. Inoltre, attivando la fibra potrai ottenere sconti fino all’80% sui prodotti dell’azienda. Per attivare il servizio bastano pochi minuti: verifica la copertura e scegli il servizio che preferisci. In seguito, dovrai soltanto attendere il tecnico che installerà la fibra a casa tua. Sei pronto a provare una fibra unica ad un prezzo speciale? Passa ad Aruba Fibra.

