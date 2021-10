Attiva Domestika Pro: ogni mese corsi gratuiti o col 20% di sconto extra

La formazione continua oggi è uno degli obbiettivi che tutti si pongono, dai governi, che spingono i propri cittadini a migliorarsi sempre attraverso corsi e periodi di apprendimento, alle iniziative dei singoli che non si accontentano della propria posizione ma cercano sempre nuovi terreni di apprendimento.

Per questo motivo Domestika ha creato il profilo PRO, un abbonamento annuale che garantisce sconti per tutto l'anno. PRO è ora in offerta limitata a soli 25 euro anziché 49 euro!

Domestika: corsi online, sempre

Domestika è una grande comunità dedicata alla creatività. La sua piattaforma didattica online organizza costantemente corsi di illustrazione, fotografia, graphic design, animazione e corsi dedicati ai software per creativi, come Adobe Photoshop, Procreate, Cinema 4D, Camera Raw e tanto altro.

Attivare un profilo PRO su Domestika significa non solo essere costantemente aggiornati sui corsi e sulle iniziative della piattaforma ma fare un patto con se stessi per migliorarsi ogni giorno professionalmente e umanamente.

Domestika PRO: le agevolazioni

Attivando Pro a soli 25 euro anziché 49 euro avrai accesso ogni mese a corsi gratuiti e ad un 20% di sconto extra sui corsi non gratuiti. Ogni mese infatti la piattaforma eroga due o più corsi nei quali avrai accesso ai contenuti in maniera libera e se vorrai mantenere il corso attivo potrai acquistarlo a soli 9,90 euro.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Il profilo PRO infatti ti consentirà di accedere alla community di Domestika, dove potrai entrare in contatto con gli altri utenti, scambiarti messaggi, idee e altro. Avrai inoltre la possibilità di godere di un'assistenza personalizzata con un team a disposizione per qualunque informazione o dubbio.

Se hai voglia di migliorarti quotidianamente e di scoprire e alimentare le tue passioni nel mondo della creatività attiva subito il profilo PRO di Domestika e accedi ai corsi online gratuiti e ai corsi a pagamento con il 20 % di sconto.