Attiva Engie online e godi di 12 mesi senza ansie da bolletta: tutto bloccato per 1 anno

Stai già sognando spiagge assolate, granite infinite e zero pensieri? Allora perché continuare a preoccuparti per quelle bollette che sembrano le montagne russe? Engie ti dà la soluzione perfetta per vivere un’estate (e un anno intero) di prezzi fissi, zero sorprese e tanto relax.

Con la sua offerta 100% digitale, Engie blocca il prezzo della luce e del gas per 12 mesi. Così tu puoi concentrarti su quale costume mettere in valigia, e non su quanto pagherai a fine mese.

Energia verde e senza stress, anche sotto l’ombrellone

L’energia che usi arriva da fonti rinnovabili: sole, vento e buona volontà. Niente carbone, solo energia pulita che fa bene al pianeta – e anche al tuo umore. E il bello è che tutto questo lo gestisci in pochi clic, senza tecnici in casa e senza impazzire tra scartoffie. Non serve neanche spegnere il ventilatore per fare il passaggio: nessun costo di attivazione, niente interventi fisici sul contatore, fornitura attiva senza interruzioni, e puoi fare tutto anche via WhatsApp. Praticamente, attivi Engie mentre sei in spiaggia (o nella fila della gelateria, che vale lo stesso).

MONORARIO (prezzo fisso tutto il giorno):

Luce: 0,1298 €/kWh

Gas: 0,485 €/Smc

Commercializzazione: 6 €/mese per la luce, 6 € + 0,00795 €/Smc per il gas

A FASCE ORARIE (se ti piace risparmiare con l’orologio alla mano):

F1 (giorno): 0,1315 €/kWh

F2 (sera): 0,1387 €/kWh

F3 (notte e weekend): 0,1213 €/kWh

Stessi costi di commercializzazione sopra citati

Con Engie puoi attivare la domiciliazione bancaria e lasciare che sia tutto automatico. La bolletta arriva via email – zero carta, zero sprechi, zero preoccupazioni. La leggi dallo smartphone mentre ti rilassi al sole e poi te la dimentichi. Fino al mese dopo. Vai sul sito ufficiale, scegli l’offerta giusta per te e… inizia a goderti il sole senza pensieri!