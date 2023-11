Attiva la fibra pura di Aruba Fibra e risparmia il 33% per 6 mesi

Avere una connessione ultraveloce è ideale per chi lavora in smartworking, chi è appassionato di maratone di film o serie TV e chi desidera giocare online, senza doversi preoccupare di fastidiosi lag. Una delle migliori proposte attualmente in circolazione, per chi cerca velocità di connessione e convenienza è Aruba Fibra. Questo servizio offre la fibra pura FTTH “Fiber To The Home” che raggiunge velocità massima in download fino a 2,5 Gbps e fino a 1 Gbps in upload. Se la tua zona non è coperta dalla FTTH, Aruba ti consentirà comunque di sfruttare la migliore tecnologia presente al tuo indirizzo. È conveniente, poiché non prevede alcun costo di attivazione, nemmeno nelle aree bianche e in caso di migrazione. Se parti per le vacanze, puoi risparmia programmando una pausa di 30 giorni consecutivi ogni anno. Inoltre, fino 22 aprile 2024, Aruba offre uno sconto del 33% sui piani in abbonamento.

Aruba Fibra: connessione veloce e sconto su Aruba Drive

La prima promozione è Fibra Aruba, disponibile a 17,69 € al mese per i primi 6 mesi (poi passerà a 26,47 euro al mese). Questa offre alcuni servizi aggiuntivi a pagamento, come il router WiFi a noleggio (2,20 euro al mese) oppure la possibilità di effettuare chiamate nazionali illimitate a 4 euro al mese. La seconda è Fibra Aruba All-in. A differenza della precedente, questa include anche il router e chiamate nazionali illimitate, ma verrà permette anche di acquistare servizi extra, come la possibilità di ottenere un indirizzo IPv4 statico al prezzo di 4 euro al mese. Il servizio è in offerta al prezzo di 19,89 euro al mese per 6 mesi, poi tornerà a 29,90 euro. Come già accennato, entrambe le offerte sono attivabili entro aprile 2024, poi il prezzo tornerà quello standard. Infine, attivando Fibra Aruba potrai anche ottenere uno sconto del 70% sul servizio Aruba Drive, che ti permette di salvare i tuoi dati in cloud in tutta sicurezza.

Aruba offre un servizio di assistenza telefonica e chat 24h/7, per aiutarti a risolvere qualsiasi tipo di problema dovesse presentarsi. Inoltre, se decidi di recidere il contratto entro un mese, l’azienda ti offrirà un rimborso totale del tuo acquisto in soli 5 giorni. Passata questa scadenza, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento (senza alcun vincolo), con un piccolo contributo di soli 20 euro. Prova la convenienza di Aruba.

