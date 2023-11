Attiva l’offerta flash di Very Mobile: 120 GB a 5,99 euro al mese

Very è uno degli operatori mobile più apprezzati in Italia, soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo. Gli utenti Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb e non solo, che desiderano passare a Very Mobile, possono approfittare di un’offerta flash valida fino al 20 novembre. Very offre infatti un piano da 120 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. L’attivazione dell’offerta e la SIM sono completamente gratuite. Inoltre, con Very puoi stare tranquillo anche quando viaggi nei paesi dell’Unione Europea. L’offerta include infatti 5,5 GB, minuti e SMS illimitati da usare all’estero. Puoi attivare la promozione online, in pochi passi, oppure nei centri Very sparsi in tutta Italia. Inoltre, se sei un vecchio cliente e desideri cambiare la tua offerta, puoi farlo in tutta tranquillità senza costi aggiuntivi.

Very Mobile: tutti i vantaggi di passare al nuovo operatore

L’offerta di Very da 5,99 euro al mese include anche le opzioni “Ti ho cercato”, “Ring me” e “hotspost”. Quest’ultima è utile per poter utilizzare il tuo smartphone come router WiFi. Very ti protegge anche dagli sprechi. Se esaurisci i Giga inclusi, l’operatore blocca la navigazione, in modo da non farti spendere soldi extra. Puoi comunque resettare il tutto toccando il tasto “Rinnova” nell’app Very, al costo standard per un nuovo mese. Inoltre, le chiamate internazionali e satellitari (tariffate a consumo) sono bloccate di default. Se lo desideri, puoi sbloccarle dall’app Very. Infine, se hai bisogno di più GB puoi attivare le altre offerte da 150 GB a 6,99 euro al mese e 200 GB a 7,99 euro al mese. Queste includono 50 GB in più rispetto ai piani standard (originariamente di 100 e 150 GB) e minuti e SMS illimitati. Anche in questo caso si tratta di promozioni flash, valide per la giornata di oggi.

Very Mobile non prevede in alcun caso vincoli di durata, costi o penali di disattivazione delle proprie offerte. Se vuoi approfittare delle attuali promozioni dell’operatore affrettati poiché, come già accennato, queste sono ancora disponibili per poche ore. Scegli Very e goditi la libertà di comunicare e navigare su internet senza pensieri e senza vincoli.

