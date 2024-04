Attiva l'assistente Meta AI tramite una VPN

Da pochi giorni è disponibile Meta AI, il nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale del modello Llama 3. È raggiungibile all’indirizzo meta.ai, ma provando a connettersi dall’Italia compare il messaggio Meta AI non è ancora disponibile nel tuo paese . Il motivo è da ricercare nel lancio che, in questo momento, interessa pochi territori selezionati. La soluzione è comunque a portata di mano e passa dall’utilizzo di uno strumento come NordVPN (oggi in forte sconto). Vediamo come fare, in modo semplice e alla portata di tutti.

Meta AI: come accedere dall’Italia con una VPN

L’elenco dei paesi nei quali è possibile accedere al servizio è il seguente: Australia, Canada, Ghana, Giamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Grazie a una Virtual Private Network globale si può ottenere un indirizzo IP localizzato in uno di questi territori. È sufficiente seguire questi pochi e semplici passaggi.

Aprire l’applicazione di NordVPN (in offerta); selezionare un server disponibile in uno dei paesi appena elencati; visitare l’indirizzo meta.ai per accedere al servizio.

Ci si trova così di fronte alla schermata principale, visibile nello screenshot qui sotto, quella che permette di iniziare a interagire con la nuova intelligenza artificiale di Meta.

Qui sotto, l’immagine di un test in cui abbiamo chiesto di intrattenerci con un quiz musicale.

C’è anche la creazione delle immagini con l’IA generativa, partendo dalla loro descrizione e con la possibilità di ottenerne poi una GIF animata. Per questa operazione è richiesto il login con le credenziali dell’account Facebook.

NordVPN, l’offerta di primavera

In questo primo scorcio di primavera, NordVPN propone un’offerta speciale con il 69% di sconto e 3 mesi extra a chi sceglie di attivare l’abbonamento biennale al piano Completo. Sono previste promozioni anche per le altre formule.

Il pacchetto, da 3,09 euro al mese (invece di 8,29 euro), include strumenti avanzati per la protezione della privacy e dei dati durante le attività online. Oltre alla Virtual Private Network con migliaia di server in tutto il mondo ci sono un anti-malware, il blocco del tracciamento e delle pubblicità, il password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner e 1 TB di spazio crittografato sul cloud.