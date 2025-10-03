Attiva NeN entro il 15 ottobre e guardi NOW gratis per 12 mesi

NeN propone un modello semplice e innovativo per gestire le bollette di luce e gas: una rata mensile fissa, valida per 12 mesi, che include tutto. Un approccio che toglie il peso delle bollette variabili e porta chiarezza nella gestione dei consumi. E per chi attiva una fornitura di luce o gas entro 15 ottobre 2025 riceve in regalo un anno di abbonamento a NOW, con Show, Cinema e Serie TV incluse!
Come funziona
Con NeN non riceverai più bollette diverse ogni mese: il costo della materia prima è bloccato e viene trasformato in 12 rate uguali per un anno intero. In questo modo sai sempre quanto spendi, senza conguagli o sorprese. Al termine dei 12 mesi la rata viene aggiornata, sulla base dei tuoi consumi reali, e resta bloccata per un altro anno.
Quanto costa
Il prezzo della materia prima (luce e gas) è bloccato per 12 mesi, a cui si aggiunge una rata fissa di commercializzazione. L’idea è semplice: paghi sempre la stessa cifra, senza oscillazioni legate al mercato. Il preventivo si calcola facilmente online in pochi minuti, così sai subito quale sarà la tua rata mensile personalizzata.
100% green
NeN non offre solo energia rinnovabile come opzione: è green per definizione. L’elettricità proviene esclusivamente da fonti rinnovabili e le emissioni di CO₂ del gas vengono compensate. Una scelta concreta che allinea risparmio e sostenibilità.
Servizi digitali e app premiata
L’esperienza NeN è interamente digitale: dall’attivazione, che si completa online, alla gestione tramite un’app avanzata che è stata selezionata dall’ADI Design Index. Con l’app puoi:
-
Monitorare i tuoi consumi mese per mese.
-
Ricevere consigli personalizzati per ridurre gli sprechi.
-
Sbloccare sconti invitando altri clienti.
-
Controllare gli elettrodomestici con servizi accessori.
NeN nasce per rendere l’energia un servizio chiaro, semplice e comprensibile, lontano dal linguaggio complicato. Il provider fa parte del gruppo A2A ed è attivo in tutta Italia, con l’obiettivo di portare stabilità, trasparenza e sostenibilità a ogni cliente. Per conoscere l’offerta completa di NeN clicca qui.