Attiva NeN entro il 15 ottobre e guardi NOW gratis per 12 mesi

NeN propone un modello semplice e innovativo per gestire le bollette di luce e gas: una rata mensile fissa, valida per 12 mesi, che include tutto. Un approccio che toglie il peso delle bollette variabili e porta chiarezza nella gestione dei consumi. E per chi attiva una fornitura di luce o gas entro 15 ottobre 2025 riceve in regalo un anno di abbonamento a NOW, con Show, Cinema e Serie TV incluse!

Come funziona

Con NeN non riceverai più bollette diverse ogni mese: il costo della materia prima è bloccato e viene trasformato in 12 rate uguali per un anno intero. In questo modo sai sempre quanto spendi, senza conguagli o sorprese. Al termine dei 12 mesi la rata viene aggiornata, sulla base dei tuoi consumi reali, e resta bloccata per un altro anno.

Quanto costa

Il prezzo della materia prima (luce e gas) è bloccato per 12 mesi, a cui si aggiunge una rata fissa di commercializzazione. L’idea è semplice: paghi sempre la stessa cifra, senza oscillazioni legate al mercato. Il preventivo si calcola facilmente online in pochi minuti, così sai subito quale sarà la tua rata mensile personalizzata.

100% green

NeN non offre solo energia rinnovabile come opzione: è green per definizione. L’elettricità proviene esclusivamente da fonti rinnovabili e le emissioni di CO₂ del gas vengono compensate. Una scelta concreta che allinea risparmio e sostenibilità.

Servizi digitali e app premiata

L’esperienza NeN è interamente digitale: dall’attivazione, che si completa online, alla gestione tramite un’app avanzata che è stata selezionata dall’ADI Design Index. Con l’app puoi:

Monitorare i tuoi consumi mese per mese.

Ricevere consigli personalizzati per ridurre gli sprechi.

Sbloccare sconti invitando altri clienti.

Controllare gli elettrodomestici con servizi accessori.

NeN nasce per rendere l’energia un servizio chiaro, semplice e comprensibile, lontano dal linguaggio complicato. Il provider fa parte del gruppo A2A ed è attivo in tutta Italia, con l’obiettivo di portare stabilità, trasparenza e sostenibilità a ogni cliente. Per conoscere l’offerta completa di NeN clicca qui.