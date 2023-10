Attiva Spusu e goditi 70 GB di dati mobile a 5,95 euro al mese

Spusu è l’operatore di telefonia mobile veramente conveniente, che offre diversi servizi. Permette di navigare su internet alla massima velocità e chiamare gratuitamente in Italia e all’estero. Scegliendo Spusu 70 puoi ottenere una eSIM con connessione 4G+, 2.000 minuti di chiamate e 500 SMS gratuiti. Inoltre, avrai minuti, SMS e fino a 5,45 GB di roaming in UE e nel Regno Unito. L’offerta di Spusu include anche la segreteria telefonica, i servizi di reperibilità e il cambio tariffa gratuiti, senza alcuna penale. Ciliegina sulla torta, puoi anche accumulare fino a 140 GB nella riserva dati. Questa funziona in modo semplice. Ogni minuto o SMS non consumato corrisponde a 1 MB e verranno aggiunti alla tua riserva dati a partire dal mese successivo. Il tutto è offerto al prezzo di 5,95 euro al mese. Ricorda però che si tratta di una promozione a tempo, disponibile fino al 31 ottobre 2023.

Spusu 70 e le altre offerte: un abbonamento per tutte le tasche

Se non hai bisogno di molti dati internet, puoi approfittare delle altre offerte dell’operatore. Ad esempio, Spusu 1 ti offre 1 GB di dati, 100 minuti di chiamate, 100 SMS e fino a 2 GB di riserva. L’offerta è disponibile al prezzo di 3,98 euro al mese. Spusu 10 ti propone 10 GB di connessione dati, 1000 minuti, 200 SMS gratuiti e fino a 20 GB di riserva. Se per lavoro o per piacere viaggi spesso in Svizzera, puoi approfittare di un’altra geniale promozione dell’operatore. Spusu Oltreconfine, ti concede tutti i vantaggi dell’offerta precedente, ma aggiunge anche altri 10 GB da utilizzare in Svizzera. Come la precedente, anche questa è disponibile fino al 31 ottobre 2023. Naturalmente, se hai bisogno di più GB, puoi optare per il piano SpusuOltreconfine+. Al prezzo di 14,98 al mese, potrai sfruttare fino a 30 GB durante i tuoi viaggi in Svizzera.

Scopri la convenienza di Spusu, l’operatore telefonico semplice, sicuro e senza alcun costo nascosto. Una volta attivata l’offerta, potrai pagare il tuo abbonamento tramite carta di debito o credito (Visa e Mastercard), PayPal e puoi ricaricare il tuo credito in tutti i tabacchi, bar ed edicole Mooney abilitati.

