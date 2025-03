Audacity 3.7.2 corregge arresti anomali migliorando la stabilità

Audacity 3.7.2 è un nuovo aggiornamento del diffuso editor audio, gratuito e open source, nonché compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi come Windows, Linux e macOS, che in quest’ultima versione sistema i consueti problemi, i quali interessavano in particolare arresti anomali, migliorando al tempo stesso la stabilità del software.

Audacity 3.7.2: nuove correzioni e miglior stabilità per l’editor audio gratuito

Audacity 3.7.2 risolve diversi problemi segnalati dagli utenti nelle versioni precedenti. Tra le correzioni più importanti c’è la soluzione a un crash che si verificava quando si applicavano determinati effetti su più tracce, specie se una di questa risultava vuota. Oltre a ciò, vengono poi sistemati dei fastidiosi glitch che si presentavano nella finestra del mixer, oltre a essere rispristinata l’opzione “Residui” nella sezione della riduzione del rumore.

Ci sono anche alcune novità, come i moduli che rimarranno disponibili anche con gli aggiornamenti incrementali, come questo, rendendo non più necessaria la reinstallazione dei componenti. Quando viene aggiunto un effetto in tempo reale a una traccia, l’interfaccia metterà a disposizione in automatico le impostazioni dell’effetto tramite una finestra rapida, in modo da velocizzare il flusso di lavoro.

Audacity 3.7.2 migliora anche ulteriormente l’esperienza utente con una casella d’avviso informativa che compare ogni qual volta che il salvataggio di un progetto da una versione più recente interrompe la compatibilità con le precedenti. In risposta alle richieste degli utenti, gli sviluppatori hanno poi anche aggiunto un’opzione che permette di disattivare il rilevamento automatico del tempo.

Nella duplicazione delle tracce ogni duplicato ha ora istanze indipendenti per gli effetti in tempo reale, mentre varie correzioni vanno a risolvere anomalie per quanto riguarda la selezione e il comando incolla. Ci sono anche migliorie che interessano il salvataggio su cloud e aumentano la stabilità e la sicurezza in fase di sincronizzazione o backup di progetti online.

Tutte le novità di Audacity 3.7.2 sono riportate nel dettaglio nella lista cambiamenti ufficiale mentre, come di consueto, il download della nuova versione è già disponibile dal sito.