Audacity 3.7.4: correzioni a crash e maggior stabilità

Audacity 3.7.4 è l’ultimo aggiornamento del noto software per la modifica dei file audio, il quale, come di consueto, si concentra sulla correzione di bug e sul miglioramento dell’esperienza utente con l’applicazione. Pur non introducendo particolari nuove funzionalità, rende il programma più stabile e fluido, rispondendo alle esigenze di editor audio amatoriali e professionisti.

Audacity 3.7.4: nuovo aggiornamento con correttivi e più stabilità

Audacity 3.7.4 corregge un crash che si verificava durante la chiusura di progetti di grandi dimensioni non salvati, oltre a un altro errore legato all’uso di effetti in tempo reale con compensazione del ritardo, garantendo così maggior affidabilità durante le sessioni di lavoro. Si tratta di interventi che sono fondamentali per gli utenti che lavorano su progetti complessi, dove anche un piccolo intoppo può causare perdite di tempo abbastanza significative.

L’aggiornamento migliora anche alcuni aspetti del flusso di lavoro: ad esempio, l’applicazione dell’effetto Studio Fade Out alla fine di una clip non genera più una nuova clip indesiderata, semplificando l’editing. Inoltre, un problema che causava l’eliminazione accidentale di una clip durante l’unione di due tracce con regolazione dell’intonazione è stato risolto, rendendo il processo più sicuro e intuitivo. Un altro miglioramento riguarda le tracce silenziate, che ora non bloccano più l’anteprima degli effetti, una modifica sottile ma preziosa per chi alterna frequentemente il mute durante il mixaggio.

Altre correzioni apportate con Audacity 3.7.4 riguardano la rappresentazione visiva delle forme d’onda per l’audio clippato, allo scopo di garantire una maggiore precisione grafica. È stato anche sistemato un errore nel calcolo della derivata della finestra di Hamming, una funzione utilizzata in alcune analisi audio avanzate. Nei Mac con sistemi operativi più datati, l’aggiornamento risolve problemi di compilazione, assicurando compatibilità anche con hardware meno recente.

Per i dettagli completi, è possibile consultare la lista dei cambiamenti della nuova versione nella pagina dedicata, mentre la nuova versione si può scaricare dal sito ufficiale.