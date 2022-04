Audacity è in download gratuito su Microsoft Store

Chi cerca un editor audio gratuito e semplice da usare può da lungo tempo contare su Audacity. Non ha tutte le funzionalità avanzate di un software premium, ma gli elementi per lavorare sui file ed eseguire un montaggi di base ci sono tutte. La buona notizia è che il software, nella sua versione Windows, è da oggi disponibile direttamente su Microsoft Store: ecco il link per il download.

Come spiega il suo principale responsabile, questo consente di togliere di mezzo le tante versioni fake che circolano sulla piattaforma. Si tratta perlopiù di cloni confezionati con il solo obiettivo di trarre in inganno gli utenti meno smaliziati e allungare le mani sui loro portafogli. Questo il post relativo all’annuncio.

Due to the ludicrous number of fake 'Audacity's on the Microsoft store, which charge users for non-functional or very limited applications, I've now (finally) taken the name back and have published the proper, free version for the first time.https://t.co/n3fd8AShSh

— Tantacrul (@Tantacrul) April 28, 2022