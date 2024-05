Audio Native di ElevenLabs legge ad alta voce le pagine web

In un mondo sempre più frenetico, dove il tempo è una risorsa preziosa e l’accessibilità dei contenuti è fondamentale, lo snippet audio “clicca qui per ascoltare questo articolo” sta diventando una presenza sempre più comune nelle pagine web. Questo strumento si rivela estremamente utile per coloro che hanno difficoltà di comprensione visiva o di lettura, offrendo un’alternativa comoda e inclusiva per fruire dei contenuti online.

ElevenLabs lancia Audio Native

ElevenLabs, una startup di intelligenza artificiale vocale in rapida ascesa, ha recentemente fatto il suo ingresso in questo mercato con il lancio di Audio Native. Questa innovativa funzionalità consente di narrare automaticamente i contenuti delle pagine web attraverso la tecnologia text-to-speech dell’azienda, aprendo nuove possibilità per l’accessibilità e l’engagement degli utenti.

Audio Native si aggiunge a una serie di funzionalità sviluppate da ElevenLabs, tra cui ElevenLabs Reader, che permette di vocalizzare il testo di pagine web e documenti in 11 voci diverse. I modelli dell’azienda supportano 29 lingue e sono in grado di doppiare film completi e trasformare le richieste in testi di canzoni, dimostrando una versatilità impressionante.

Audio Native, disponibile al livello “creator” a un prezzo mensile di 11 dollari, offre non solo un’esperienza audio immersiva, ma anche metriche integrate e una dashboard per gli ascoltatori. Questa funzionalità consente agli utenti di monitorare il coinvolgimento del pubblico, fornendo preziose informazioni sull’impatto dei contenuti.

L’adozione di Audio Native da parte di importanti testate giornalistiche

L’azienda ha evidenziato diverse pagine web che hanno già sfruttato le capacità di Audio Native, tra cui il proprio blog, un articolo su bensbites.com sull’uso dell’AI per la SEO e un pezzo del New Yorker del novembre 2023. Testate prestigiose come The Atlantic e il New York Times hanno inoltre utilizzato la tecnologia di ElevenLabs, dimostrando il crescente interesse per queste soluzioni innovative.

Una delle caratteristiche chiave di Audio Native è la sua personalizzazione e semplicità di configurazione. Gli utenti possono incorporare e vocalizzare automaticamente il proprio sito o integrare l’audio da progetti esistenti o tramite l’API di ElevenLabs. Il processo richiede solo un breve snippet di HTML e offre opzioni di personalizzazione come la scelta della voce, lo sfondo e il colore del testo del lettore audio.

L’azienda sta già esplorando collaborazioni con case editrici per produrre audiolibri generati dall’AI e ha lanciato un marketplace per la vendita di voci clonate.