Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)

Il sistema audio con Sounbar Sony trasforma la tua casa in un cinema: audio a 5.1 canali da 600W di potenza.
Il sistema audio con Sounbar Sony trasforma la tua casa in un cinema: audio a 5.1 canali da 600W di potenza.

Quando accendi la TV e premi play su serie tv e film ti senti come al cinema. Se è proprio l’audio potente quello che ti piace sul grande schermo, replica l’esperienza a casa con il sistema Sony HT-S40R che include soundbar, subwoofer e speaker posteriori. Non perdere tempo e compralo al Black Friday di Amazon con uno sconto del 20%. Lo porti a casa a soli 239 euro invece che a 299 euro.

Il sistema Sony HT-S40R rende l’audio potente e sempre d’effetto. Essendo un set che sistemi in modo strategico, ti circonda nell’effettivo trasformando il suono piatto del tuo televisore in un’esperienza a 360 gradi. Mentre la soundbar e il subwoofer li posizioni in prossimità del televisore, i due speaker sono da mettere alle tue spalle così da venir avvolto in tutti i sensi da ciò che accade sullo schermo. Wireless, la soundbar può essere posizionata sua sul mobile che hai oppure fissata al muro per soddisfare ogni esigenza.

Sony HT-S40R – Soundbar per TV a 5.1 canali 600W Dolby Digital, Subwoofer cablato e Speaker posteriori wireless, connessione Bluetooth, Colore Nero

Con audio a 5.1 canali e una potenza complessiva di 600W, il cinema non ha nulla in più. I prodotti si connettono attraverso Bluetooth anche se hai a disposizione sia una porta USB che HDMI ARC e ingresso Ottico nel caso ti occorrano. Immagina di sentirti parte integrante di ciò che viene riprodotto: con questo sistema puoi ogni volta che lo desideri. Scegli una modalità che più ti soddisfa (cinema, musica, notturna e voce cristallina) per sfruttare l’equalizzazione a tuo vantaggio e non dover mai fare il dj con i pulsanti del volume. Persino l’installazione è una passeggiata visto che dovrei solamente rimuoverli dalla confezione, posizionarli dove ti viene più comodo e potrai metterli subito alla prova (magari con qualche canzone riprodotta direttamente via smartphone).

Rendi casa come il cinema. Acquista il sistema Sony HT-S40R per un suono senza precedenti. Compralo a soli 239 euro con lo sconto del 20% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
27 nov 2025
