Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)

Quando accendi la TV e premi play su serie tv e film ti senti come al cinema. Se è proprio l’audio potente quello che ti piace sul grande schermo, replica l’esperienza a casa con il sistema Sony HT-S40R che include soundbar, subwoofer e speaker posteriori. Non perdere tempo e compralo al Black Friday di Amazon con uno sconto del 20%. Lo porti a casa a soli 239 euro invece che a 299 euro.

Il sistema Sony HT-S40R rende l’audio potente e sempre d’effetto. Essendo un set che sistemi in modo strategico, ti circonda nell’effettivo trasformando il suono piatto del tuo televisore in un’esperienza a 360 gradi. Mentre la soundbar e il subwoofer li posizioni in prossimità del televisore, i due speaker sono da mettere alle tue spalle così da venir avvolto in tutti i sensi da ciò che accade sullo schermo. Wireless, la soundbar può essere posizionata sua sul mobile che hai oppure fissata al muro per soddisfare ogni esigenza.

Con audio a 5.1 canali e una potenza complessiva di 600W, il cinema non ha nulla in più. I prodotti si connettono attraverso Bluetooth anche se hai a disposizione sia una porta USB che HDMI ARC e ingresso Ottico nel caso ti occorrano. Immagina di sentirti parte integrante di ciò che viene riprodotto: con questo sistema puoi ogni volta che lo desideri. Scegli una modalità che più ti soddisfa (cinema, musica, notturna e voce cristallina) per sfruttare l’equalizzazione a tuo vantaggio e non dover mai fare il dj con i pulsanti del volume. Persino l’installazione è una passeggiata visto che dovrei solamente rimuoverli dalla confezione, posizionarli dove ti viene più comodo e potrai metterli subito alla prova (magari con qualche canzone riprodotta direttamente via smartphone).

Rendi casa come il cinema. Acquista il sistema Sony HT-S40R per un suono senza precedenti. Compralo a soli 239 euro con lo sconto del 20% su Amazon.