Audio Pro con cancellazione del rumore e design iconico: ecco le Nothing Ear

Di auricolari wireless ce ne sono tantissimi in commercio e dunque non è sempre facile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Ecco perché oggi abbiamo deciso di aiutarti segnalandoti questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello le Nothing Ear 89,74 euro, anziché 129 euro.

Con lo sconto del 30% quindi in questo momento avrai un notevole risparmio di oltre 39 euro sul totale e soprattutto ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth straordinarie. Garantiscono un suono eccezionale, hanno un’ottima autonomia e un design ergonomico. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzioni in pagina.

Nothing Ear: le cuffiette Bluetooth iconiche

Sicuramente il design delle cuffiette Bluetooth Nothing Ear è una delle cose che più le differenzia da altri modelli simili. Hanno inserti in silicone morbido che si adattano alle orecchie garantendo un ottimo isolamento acustico e un corpo trasparente molto bello. Godono di comandi touch per controllare le tracce musicali, il volume e per rispondere alle chiamate. Mentre i driver da 11 mm con diaframma in ceramica garantiscono un suono eccezionale per non perderti nulla.

La la connessione con la tecnologia Bluetooth offre una latenza minima permettendoti di avere sempre un’ottima sincronizzazione tra audio e video. Con la cancellazione attiva del rumore potrai fare chiamate in qualsiasi posto senza disturbi e ascoltare la tua musica preferita senza distrazioni. E poi non dimentichiamo la straordinaria autonomia di 8,5 ore con una singola ricarica.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche interessantissime di queste cuffiette Bluetooth che oggi puoi avere un ottimo prezzo. Quindi corri su Amazon prima che sia tardi e fai tue le Nothing Ear 89,74 euro, anziché 129 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.