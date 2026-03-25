Audio senza rivali e prezzo shock per gli auricolari wireless JBL Wave Flex

Di auricolari wireless ce ne sono tantissimi in commercio e dunque oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione per avere uno dei modelli più interessanti a un ottimo prezzo. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello i JBL Wave Flex a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

In questo momento c’è dunque uno sconto del 29% sul prezzo di partenza che ti consente di risparmiare 20 euro sul totale e soprattutto di avere degli auricolari wireless eccezionali. Offrono un suono meraviglioso in qualsiasi ambiente e microfoni interni per chiamate senza disturbi. Sono leggeri e confortevoli e hanno un’ottima autonomia.

JBL Wave Flex: a questa cifra non c’è di meglio

I JBL Wave Flex sono senza dubbio tra i migliori auricolari wireless in commercio e dunque a questo prezzo non c’è davvero da guardarsi in torno. Grazie ai driver da 12 mm con bassi profondi e alti e medi cristallini offrono un suono meraviglioso. Con la tecnologia Smart Ambient potrai parlare tranquillamente con le persone che sono vicino a te senza togliere necessariamente gli auricolari dalle orecchie.

Possiedono la certificazione di grado IP54 per resistere all’acqua e alla polvere e quindi potrai usarle tranquillamente per fare attività sportive. Sono estremamente comode con un design ergonomico Oper-ear senza inserti in silicone che si adatta comunque bene alle orecchie e rimangono stabili. Si collegano velocemente ai tuoi dispositivi garantendo una latenza bassissima, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2. E poi offrono una grandissima autonomia di 8 ore con ogni ricarica e 24 ore con la custodia, per un totale quindi di 32 ore di riproduzione musicale.

Assolutamente una promozione da non lasciarsi sfuggire. Perciò prima che sparisca o le unità disponibili finiscano vai su eBay e acquista i tuoi JBL Wave Flex a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Potrai riceverle a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione completando l’acquisto adesso.