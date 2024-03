Audio SPAZIALE e design NOSTALGICO: speaker Bluetooth 50W in sconto

Sicuramente il suo design non passa inosservato. Questo speaker Bluetooth è portatile ed ha dimensioni compatte ma Soundcore ha pensato bene di dargli questa forma allungata con maniglione che, se appartieni alla mia generazione o prima, ricorda proprio gli stereo che occupavano le nostre scrivanie da piccoli.

Eccezionale, sì, ma perché con i 50W di potenza e l’audio spaziale ti sembra di essere ad un concerto quando lo setti al massimo. Perché farne a meno visto che è in promozione? Collegati subito su Amazon per approfittare del ribasso del 35% e farlo tuo a soli 129,99€. Ne vale totalmente la pena.

Speaker Bluetooth di Soundcore dal suono spettacolare oltre che spaziale

Portalo sempre con te senza mai farne a meno. Oltre alle dimensioni ristrette questo Speaker Bluetooth ha tutto ciò che ti occorre per diventare l’anima della festa. Se conosci i prodotti di questo marchio puoi già capire la qualità, altrimenti c’è sempre una prima volta.

Collega lo smartphone o qualunque altro prodotto senza cavi e goditi la comodità. Puoi gestire la riproduzione anche tramite i comandi fisici sulla parte superiore per avere ancora più comodità dalla tua parte.

50W di potenza non sono affatto pochi e accoppiati all’audio spaziale hai un suono coinvolgente e che ti avvolge in tutta la sua pienezza. Bassi potenti, toni alti setosi e toni medi che non vengono ignorati per un’esperienza finale che è professionale.

Dalla sua parte, lo speaker in questione ha un’ottima batteria. Goditi le tue 12 ore di riproduzione senza difficoltà.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per acquistare con un solo click il tuo speaker Bluetooth da 50W di Soundcore a soli 129€ in offerta.

