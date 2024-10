Audio stratosferico e prezzo ridicolo: Soundcore P20i sono tue a 16€

Auricolari Bluetooth di ultima generazione e prestazioni più che ottime. Il riassunto perfetto per le Soundcore P20i ossia le tue wearable di cui non fare a meno. 30 ore di autonomia, resistenza all’acqua e 2 microfoni per poter parlare anche al telefono con disinvoltura. Puoi acquistarle direttamente su Amazon dove con 16,14€ le porti a casa con uno sconto del 54%.

Soundcore P20i, perché acquistarle?

Le paghi poco ma le prestazioni sono eccellenti con le Soundcore P20i nelle tue orecchie. Queste wearable di ultima generazione ti permettono di ascoltare la tua musica preferita senza interferenze e di registrare note vocali e parlare al telefono con facilità.

Hanno un design in ear che promette un fitting perfetto. Non solo sono leggere ma stanno anche ferme per poterti muovere e non avere il terrore di perderle. Usale tranquillamente anche in allenamento con la loro certificazione di impermeabilità e non aver paura di rovinarle in alcun modo.

I punti focali? Bluetooth 5.3 per connetterle ad Android e iOS in una mossa sola. Connessioni stabili e driver da 10mm che pompano l’audio a tutto volume con bassi profondi. In app puoi personalizzare l’EQ e godere di un’esperienza totalmente creata su misura.

2 microfoni integrati e una batteria che non finisce mai. La custodia di ricarica è piccola e tascabile per non essere mai di troppo, grazie a lei hai fino a 30 ore di autonomia da utilizzare a più non posso. Ovviamente non possono mancare i controlli touch così anche la gestione della riproduzione è resa facile e immediata.

A soli 16,14€ su Amazon con uno sconto del 54%, le Soundcore P20i sono gli auricolari Bluetooth da acquistare alla Festa delle Offerte Prime. Se sei interessato aggiungile al carrello.

Mi raccomando, non ti preoccupare delle spedizioni siccome sono sia gratuite e veloci su tutto il territorio italiano grazie ai servizi Prime.