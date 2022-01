Aufero Laser 2 è l'incisore laser con promo lancio BOMBA

Se hai mai sognato di personalizzare i tuoi oggetti allora da oggi in poi questa tua idea diventa realtà. Con Aufero Laser 2 a casa non hai più limitazioni, si tratta di un incisore laser che unisce la professionalità a un utilizzo estremamente semplificato. Non ha importanza se sei un principiante perché questo prodotto è stato creato appositamente per i meno esperti e con le sue dimensioni ridotte e le sue tecnologie all'avanguardia, ottenere risultati eccezionali è un attimo.

Lo installi praticamente in pochi secondi e parti con i tuoi esperimenti più azzardati visto che lo utilizzi su praticamente ogni superficie.

Grazie alla promozione di lancio ora in atto, hai l'occasione di pagarlo veramente poco. Non devi far altro che scegliere il modello che più ti si addice per riceverlo a prezzo speciale, si parte da una base di 236$ a cui vengono aggiunti regali di valore elevato, ma questi te li svelo tra un paio di secondi. Le spedizioni rapide partono dai magazzini europei.

Aufero Laser 2: l'incisore laser più veloce sul mercato

Ciò che distingue nettamente Aufero Laser 2 è proprio il suo produttore. Grazie all'esperienza elevata, Ortur ha superato sé stesso ed ha dato vita a una macchina che è alla portata di tutti e si impara a utilizzare in un paio di secondi in totale sicurezza. Con un incisore laser non si scherza affatto, ma con questo prodotto puoi stare sicuro e soprattutto puoi fare affidamento su ottima qualità costruttiva.

Come già ti anticipato, la macchina è utilizzabile su qualunque tipo di superficie, così da non importi alcun limite. In modo particolare si sposa a nozze con bamboo, legno, pelle, plastica, cartone e altri metalli. Leggendo questa caratteristica immagino che tu stia già pensando a cosa incidere, e le possibilità sono infinite. Pensa che puoi iniziare a rendere ogni oggetto in tuo possesso unico, con design studiato e creato da zero.

Sono diverse le caratteristiche che rendono questo incisore laser unico nel suo genere. La varietà di materiali che può incidere rientra tra queste ma ricorda che è capace di molto altro. Leggendo la sua scheda tecnica salta subito all'occhio che la sicurezza non è mai abbastanza, infatti la struttura stessa della macchina è caratterizzata da un basso baricentro che ne favorisce la stabilità. Non si fa invidiare neanche il lato software che già in aggiornamento alla versione 1.8, ti assicura una copertura di 10.000 millimetri al minuto mentre è in funzione. Per realizzare le tue opere, infine, hai a disposizione due differenti software compatibili sia con Windows che MacOS e Linux che supportano JPG/PNG/BMP/DXF/NC e tanti altri formati.

Vorrei poi sottolineare che vanta ben quattro sistemi di protezione differenti, uno più intelligente dell'altro:

il primo arresta subito l'incisione e spegne il laser appena rileva un movimento non prestabilito;

il secondo interrompe l'incisione quando il computer si disconnette;

il terzo spegne automaticamente il laser se tot. tempo non viene utilizzato;

il quarto interrompe l'alimentazione se viene rilevato un carico anormale.

Parola chiave dell'esperienza è poi semplicità: ti basta seguire i tutorial sulla pagina YouTube ufficiale per diventare un PRO oppure chiedere tanti consigli alla community presente sui vari social newtork. Solo su Facebook il gruppo ufficiale vanta più di 25 mila membri che sono sempre pronti a darti una mano se hai qualche dubbio, ma diciamo che sarà un po' impossibile dal momento che il manuale in italiano è dettagliatissimo. In ogni caso ti faccio sapere che è presente anche un servizio clienti sensazionale che è sempre disponibile per risolvere i tuoi dubbi.

I modelli attualmente in promo lancio

Il lancio sul mercato di Aufero Laser 2 non poteva che essere festeggiato in “pompa magna”. In modo particolare puoi acquistare l'incisore laser con sconti eccezionali e scegliendo il modello che più ti si addice.

A tua disposizione trovi:

LU2-2 ossia la variante dedicata agli entry level che paghi 236€ invece di 289,99€;

ossia la variante dedicata agli entry level che paghi invece di 289,99€; LU2-4-SF ossia la variante leggermente più avanzata che integra la messa a fuoco corta che paghi 324€ invece di 376€;

ossia la variante leggermente più avanzata che integra la messa a fuoco corta che paghi invece di 376€; LU2-4-LF ossia la variante che integra la messa a fuoco lunga con Air Assist che paghi 324€ invece di 376€.

I modelli che ti ho citato sono acquistabili sul sito ufficiale di Ortur dove oltre alla tua scelta, devi selezionare anche il tipo di spina. Non ti scordare d'impostare l'acquisto su quella europea! Ti rammento che le spedizioni avvengono in appena 48 ore grazie ai magazzini presenti in Europa.

Per festeggiare, fino al 10 febbraio i primi sei acquirenti del giorno ricevono un regalo: i primi tre vedono recapitato a casa anche il rullo rotante che ha un valore di 89,99$, mentre dal quarto al sesto il dono è un eccezionale dispositivo aggiuntivo con cui regolare la testina d'incisione dal valore di 69,99$.