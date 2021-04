AUKEY: Mouse da Gaming Wireless in offerta a 29,99€

AUKEY Elite Knight è un mouse da gaming dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, oggi si trova in offerta su Amazon a 29,99€. Lo sconto del 33% corrisponde ad un risparmio di ben 15 euro rispetto al prezzo solito.

Il brand AUKEY vende prodotti tecnologici di vario genere e da qualche anno ha fatto il suo debutto nel mondo del gaming, con una serie di periferiche low cost. Questo mouse è ideale per i PC gamer e viene proposto sia con cavo che in versione wireless.

Il Knight Wireless monta un sensore ottico da 10000 DPI, un bel design e un’interessante illuminazione RGB. In particolare si tratta del sensore PMW3325 con polling rate a 1000Hz, una soluzione adatta ai videogiocatori più esigenti e ai titoli e-Sports.

Sulla sinistra sono presenti ben 3 tasti programmabili tramite l’apposito software, mentre i 2 pulsanti sopra sono pensati per variare i DPI, ovvero la sensibilita del mouse da gaming. Grazie ai 4 LED rossi è possibile scegliere tra altrettanti profili, configurabili anch’essi tramite il programma AUKEY GM-F4.

Oggi è possibile acquistare il mouse da gaming di AUKEY in versione senza fili in offerta su Amazon a 29,99€, ottimo sconto per una periferica che fa del rapporto prezzo/prestazioni il suo punto di forza.