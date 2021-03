AUKEY: Tastiera Meccanica da Gaming in offerta [COUPON]

AUKEY mette in offerta la sua tastiera meccanica da gaming, oggi è possibile acquistarla su Amazon a 38,99€. Lo sconto si applica digitando il seguente codice al momento del pagamento, sotto la voce “buono regalo o codice promozionale“:

TSOAPIXF

Non abbiamo informazioni sulla durata effettiva della promozione, al momento il codice rappresenta uno sconto di ben 21 euro rispetto ai 60 euro richiesti di listino.

Il modello in questione è dotato di 105 tasti in un form factor full size con tastierino numerico integrato, la parte meccanica è caratterizzata da degli switch blu ottimi sia per videogiocare che per scrivere. Alla base dei tasti è presente un sistema di illuminazione LED fissa a 6 colori, con 8 effetti luminosi preimpostati e 2 slot a cui associare i profili preferiti.

La tastiera meccanica di AUKEY si connette al PC e non necessita di alcun software o driver particolari per il corretto funzionamento, basta collegare il cavo USB e la periferica è pronta ad offrirti ottime prestazioni in gaming e un buon feeling di scrittura.

Inoltre i tasti hanno il layout italiano e sono dotati di un sistema anti-ghosting, in grado di garantire la massima affidabilità. La periferica resiste agli schizzi d’acqua e in confezione troviamo un pratico accessorio per estrarre i tasti singolarmente.

Oggi la tastiera meccanica full size di AUKEY va in offerta su Amazon a 38,99€, applicando il codice promozionale TSOAPIXF nell’apposita sezione in fase d’acquisto. Il prodotto beneficia della spedizione gratuita Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

