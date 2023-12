Aumenta la sicurezza della tua azienda con una VPN al top (-22%)

In queste ore il servizio di VPN aziendale NordLayer ha lanciato una nuova offerta ai suoi utenti: 22% di sconto se si sceglie il pacchetto Premium della durata di 1 anno, con la possibilità di ottenere una soluzione al top a soli $14 per utente al mese. Ecco il link all’offerta.

NordLayer è una delle migliori VPN aziendali oggi disponibili, grazie all’utilizzo della crittografia più potente al mondo e l’impiego di server dedicati. Ideato dai creatori di NordVPN, è tra gli strumenti più interessanti per proteggere l’accesso alla rete dell’azienda.

Aumentare la sicurezza aziendale con NordLayer

I benefici di una VPN aziendale come NordLayer sono numerosi. Innanzitutto, è un servizio che protegge la rete Internet della propria società e permette ai dipendenti di effetuare l’accesso alle risorse aziendali in modo sicuro mentre lavorano da remoto.

Un ulteriore aspetto positivo è la riduzione della concessione delle licenze con troppa facilità. Il merito è da attribuire alla gestione centralizzata del servizio, che consente anche di introdurre delle impostazioni diverse a livello aziendale come SSO (Single Sign On) e 2FA (Autenticazione a due Fattori).

I piani di NordLayer partono da $8 per utente al mese con il piano Lite, che garantisce una sicurezza essenziale dell’accesso a Internet con funzioni base di prevenzione contro le minacce informatiche. In alternativa ai piani Lite e Premium è possibile anche puntare sul piano Core, che al costo di $11 ad utente al mese offre una suite di soluzioni avanzate per il controllo base dell’accesso alla rete.

NordLayer Premium è in offerta a $14 ad utente per 1 anno, grazie al 22% di sconto rispetto al piano che prevede una fatturazione mensile.

