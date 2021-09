Aumenta la visibilità risparmiando con l'offerta sui domini .com di namecheap

Se ti dicessi che oltre a guadagnare visibilità con un dominio .com, potresti anche risparmiare sulla tariffa? In questo articolo vogliamo suggerirti un servizio di hosting a dir poco conveniente: namecheap che con soli 5,93 euro ti permette di trasferire il tuo sito su un dominio .com.

Servizio hosting namecheap: caratteristiche

Il vantaggio che subito salta all’occhio riguarda sicuramente il prezzo, in questo caso decisamente conveniente considerando il servizio offerto. Tuttavia, non mancano altrettanti vantaggi legati proprio al dominio in sé, primo tra tutti la visibilità. Il dominio .com, infatti, è oggi il più conosciuto ed utilizzato per la sua natura universale. Questo permetterà alla tua attività di raggiungere molti più clienti, anche sul piano internazionale se volessi espandere il campo d’azione in altri paesi. Inoltre, i siti con TLD (Top-Level Domain) .com, tendono ad essere visti come più sicuri e affidabili. Si tratta quindi di una soluzione rapida e semplice, per alzare l’asticella dei risultati del tuo business.

Nel caso specifico, namecheap offre dei servizi decisamente interessanti per chi decidesse di affidarsi a loro. Innanzitutto, la rete DNS copre l’intero territorio di Europa e Stati Uniti in grado di offrire un tempo di attività del 99,99%. La sicurezza del traffico web, inoltre, è affidata a DNSSEC che protegge il sito ed i suoi utenti. Ottima anche la Domain Privacy Protection, un servizio gratuito a vita, che protegge i dati relativi al dominio, con dati generati in tempo reale. Questo permette di ridurre drasticamente lo spam e proteggerti dal furto di identità. Con un’assistenza clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, namecheap rappresenta uno dei migliori servizi di hosting attualmente disponibili sul mercato.

Potrai trasferire il tuo dominio direttamente dal sito namecheap con soli 5,93 euro per il primo anno.