Aumenta le tue vendite con un CRM

Uno degli strumenti migliori per aumentare le vendite della propria attività è sfruttare un CRM professionale. Per Customer Relationship Management si intende una strategia finalizzata alla gestione di rapporti e interazioni di un’azienda con i propri clienti: migliore è la conoscenza di quest’ultimi, più efficace sarà la capacità dell’azienda di offrire il servizio o il prodotto richiesto dalla clientela.

Uno dei sistemi CRM migliori oggi disponibili sul mercato è Brevo (ex Sendinblue), una suite all-in-one che permette di sviluppare al meglio relazioni durature con i clienti tramite SMS, chat, email e tanto altro. L’iscrizione a Brevo è gratuita.

Perché scegliere Brevo come sistema CRM

Brevo si distingue rispetto alle altre piattaforme per essere il CRM più accessibile. A un’estrema facilità d’uso unisce editor drag & drop e report dettagliati consultabili da chiunque, anche da chi non ha alcuna esperienza nel settore. Inoltre, per chi è completamente a digiuno di marketing sono disponibili corsi di e-learning approfonditi con la Brevo Academy.

Un altro motivo per cui scegliere Brevo è il rapporto qualità-prezzo. A differenza di altre piattaforme analoghe, gli utenti pagano non in base al numero di contatti ma per gli strumenti di cui hanno bisogno. Questo significa che è possibile gestire contatti illimitati a zero.

A tutto questo si somma poi un servizio clienti di qualità, pronto a offrire un supporto 24 ore su 24, sette giorni su sette, tramite email, web e social network. Gli utenti che sottoscrivono un piano Business o Enterprise dispongono anche dell’assistenza via telefono.

L’account gratuito di Brevo offre 300 email al giorno, modelli email personalizzabili, un editor drag & drop, email transazionali, più campagne SMS e WhatsApp. Per provare Brevo gratis è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Brevo.com.