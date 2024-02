BigCommerce Catalyst per la creazione dei negozi online

Catalyst è l’ultima novità annunciata da BigCommerce: si tratta di una tecnologia storefront dedicata a sviluppatori e agenzie partner, che permette di avviare rapidamente un e-commerce componibile con una vetrina accattivante e una gestione semplificata. L’obiettivo dichiarato è quello di poter raggiungere out-of-the-box un punteggio Google Lighthouse pari a 100.

Cos’è e come funziona Catalyst di BigCommerce

Unisce i punti di forza delle tecnologie headless più diffuse e di best practice collaudate, basandosi su oltre 4.000 implementazioni headless esistenti. Il risultato finale è un negozio online in grado di posizionarsi in modo efficace sui motori di ricerca, offrendo al cliente un’esperienza soddisfacente e incrementando dunque i tassi di conversione, a beneficio del brand e del business.

Consente di accelerare i tempi di sviluppo senza compromettere la qualità, dando ampio spazio alla libertà di personalizzazione e a un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) GraphQL semplificata e ottimizzata per le ultime versioni di Next.js e React Server Components. Di seguito le parole di Brent Bellm, CEO di BigCommerce.

Catalyst introduce l’architettura componibile di riferimento di BigCommerce, fornendo agli sviluppatori la tecnologia preferita e performante, e ai brand il miglior editor visuale Next.js no/low-code al mondo. Questa nuova architettura di riferimento funge da kit di partenza componibile per aiutare i clienti a lanciare il proprio e-commerce più velocemente e con maggior successo. I nostri partner ora dispongono di un metodo più agevole e semplificato per offrire ai loro clienti una soluzione di ecommerce completa che sfrutta appieno tutte le potenzialità della componibilità sulla piattaforma BigCommerce.

Elemento chiave di Catalyst è Makeswift (acquisito nel 2023), un page builder componibile per siti Web creati attraverso il popolare framework Next.js. Ciò che fa, come leggiamo nel comunicato giunto in redazione, è semplificare la gestione visiva dei negozi online e delle pagine che ospitano i contenuti, compresi quelli provenienti da fornitori di DXP e CMS come Amplience, Contentful, Contentstack, Strapi e WordPress o da importanti soluzioni search-and-merch come Algolia e Bloomreach .

Lo stesso sito di BigCommerce è stato realizzato con Makeswift, utilizzabile sia come come website builder no-code indipendente sia come parte di uno stack tecnologico componibile nel caso di progetti più complessi. Per gli sviluppatori e le agenzie partner è già disponibile la possibilità di accedere a Catalyst da catalyst.dev e attraverso il repository GitHub.