Aumenti RC Auto: risparmiare è possibile, anche pagando a rate

Nel corso del 2023, secondo gli ultimi dati IVASS, il premio per la RC Auto ha fatto registrare un aumento medio del +7,5%. Per gli automobilisti italiani, quindi, c’è da fare i conti con un’assicurazione auto obbligatoria che risulta essere sempre più costosa. Il problema è particolarmente significativo in alcune aree del Paese, dove il costo medio dell’assicurazione è molto alto.

Nonostante queste brutte notizie, però, il risparmio sulla polizza auto è possibile. Basta scegliere la compagnia giusta. Puntando su Prima Assicurazioni, compagnia che opera direttamente online, eliminando i costi legati agli intermediari, è possibile accedere a una polizza auto conveniente e personalizzabile, con la possibilità anche di pagare il premio in 12 rate mensili, senza finanziamento e costi aggiuntivi.

Per ottenere un preventivo gratuito e senza impegno con Prima Assicurazioni basta visitare il sito ufficiale della compagnia.

Prima Assicurazioni: la scelta giusta per combattere gli aumenti della RC Auto

Con Prima Assicurazioni è possibile accedere a un’assicurazione auto davvero conveniente. La polizza auto proposta da Prima, infatti, è tra le proposte più vantaggiose sul mercato, grazie anche all’assenza di intermediari che, con altre compagnie, comportano un aumento dei costi.

Da notare, inoltre, che Prima consente di personalizzare al massimo la polizza, con la possibilità di aggiungere garanzie accessorie oltre che di scegliere la formula di guida o di esercitare l’opzione per la sospensione della polizza.

C’è poi un altro grande vantaggio: la polizza auto con Prima Assicurazioni può essere pagata in 12 rate mensili, senza finanziamento e costi aggiuntivi, pagando con carta di credito oppure con PayPal. Per tutti i dettagli sulla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Per il calcolo di un preventivo gratuito e senza impegno con Prima basta inserire la targa del veicolo e pochi altri dati. Basteranno pochi secondi per ottenere informazioni precise sul costo.