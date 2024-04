Canone zero per tutti, ma SPECIALE per gli Under 30: l’offerta conto di Mediolanum

Hai mai sentito parlare del conto SelfyConto di Banca Mediolanum? Sei capitato nel posto giusto per saperne tutto di questo conto. Oltre a essere conveniente e flessibile, si adatta perfettamente alle esigenze di ogni cliente, con un occhio di riguardo per i più giovani. Tutti gli Under 30, infatti, avranno il canone zero fino al compimento del 30° compleanno. E per gli altri? Soltanto per il primo anno. Ciò significa che potrai gestire il tuo denaro senza pagare il solito costo fisso.

Under 30? Canone zero fino ai 30 anni con SelfyConto

Come dicevamo, per i più giovani, Mediolanum ha pensato a un’offerta ancora più vantaggiosa: niente spese fisse fino ai trent’anni. Al di là di questo grande vantaggio, SelfyConto ne offre altri:

Carta di credito gratuita : comoda, sicura e sostenibile, realizzata in PVC 100% riciclato .

: comoda, sicura e sostenibile, realizzata in . Prelievi gratuiti : senza limiti di operazioni in area Euro.

: senza limiti di operazioni in area Euro. Operazioni bancarie gratuite : bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

: bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Apertura e chiusura del conto gratuite.

Tramite l’app Mediolanum, potrai gestire il tuo conto SelfyConto senza complicazioni, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Avrai accesso a tutti i servizi bancari, potrai monitorare le tue spese, effettuare pagamenti e ricariche e altro.

Se stavi cercando un conto corrente online conveniente, flessibile e ricco di vantaggi, adesso l’hai trovato. SelfyConto di Mediolanum non ha eguali attualmente nel settore bancario. Il canone zero per tutti e in offerta speciale per gli Under 30, insieme a tutti gli altri vantaggi, rendono questo conto il mezzo finanziario migliore per gestire il tuo denaro. Che aspetti? Apri il tuo conto oggi stesso!